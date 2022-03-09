Путін недооцінив українську ППО. Поки що роль авіації РФ у війні мінімальна

Аналітики очікували, що російська авіація легко впорається з ЗСУ. Водночас у перші два тижні війни роль російської авіації була мінімальною.

До кінця 2022 року Військово-повітряні сили РФ мають отримати понад 60 нових літаків. Минулого літа про це повідомляв заступник командувача ВПС РФ генерал-лейтенант Сергій Дронов. Йшлося про винищувачів Су-30, Су-35, Су-57 і бомбардувальника Су-34 — найпередовішої авіаційної техніки в Європі. За словами Дронова, вся ця техніка пройшла "випробування в бойових умовах" у Сирії. Про це повідомляє The Economist.

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За минуле десятиліття в російську авіацію інвестували мільярди доларів. У період із 2009 по 2020 роки ВПС РФ отримали близько 440 нових літаків та тисячі БПЛА. Напередодні війни військові аналітики та офіційні особи відзначали перевагу російської армії в повітрі й припускали, що РФ легко розправиться з повітряними силами супротивника.

Водночас у перші два тижні війни роль російської авіації була мінімальною. Активність повітря складно відстежити, й в останні дні кількість і інтенсивність російських авіаударів зросла. Однак очевидно, що російська авіація не працює на повну силу. "Реактивні винищувачі здійснили обмежену кількість вильотів у повітряному просторі України, це були поодинокі або парні вильоти, завжди на низькій висоті й в основному вночі", — пояснив Джастін Бронк із Королівського інституту оборонних досліджень у Лондоні.

ЗСУ вміло розосередили ППО

З початку бойових дій РФ завдає ударів крилатими та балістичними ракетами по авіабазах України, щоб не дозволити злітати українським літакам та системам ППО та вивести з ладу радарні та зенітні установки. Але, по правді, усі ці зусилля не мали успіху. Україна вміло розосередила свої системи ППО, що ускладнило їхній пошук. У МО США зазначають, що українська система ППО "залишається ефективною та корисною", ці заяви підтверджують дані розвідки на основі відкритих джерел.

[ + – ] У РФ набагато більше можливостей щодо авіації.

Взяти, наприклад, нещодавній випадок у Харкові, який знаходиться за 30 км від кордону з РФ. Російським військам не вдалося захопити місто в перші дні. Згодом його почали обстрілювати авіацією, артилерією та ракетами.

6 березня камери відеоспостереження зафіксували два спалахи в повітрі, ймовірно, це були зенітні ракети.

Експерт з питань ППО Томас Вітінгтон пояснив, що перша ракета, очевидно, не потрапила в ціль. А після другого залпу було пряме влучення.

На кадрах, знятих під іншим кутом, видно падіння щонайменше одного літака під оплески місцевих спостерігачів.

Найімовірніше, літак перехопила ракета середньої дальності, як ЗРК "Бук". У цих системах використовують радар для пошуку мішеней. Але радар "Бука" не знаходить цілі, що низько літають, через кривизну земної поверхні. І схоже, що російські ВПС застосовують таку тактику.

Проте проблема авіації, що низько летить, теж вирішувана. США, Латвія та Литва доставили в Україну ПЗРК Stinger, які вражають літаки на висоті нижче за3,5 км. Ці ракетні комплекси стали відомі широкому загалу у 80-х роках за часів Війни в Афганістані. Моджахеди за допомогою "Стінгерів" від ЦРУ знищили понад 300 радянських вертольотів та 100 літаків.

На кадрах, опублікованих Міністерством оборони України, видно, як ракета типу "Стінгер" потрапляє у вертоліт ЗС РФ на низькій висоті під Києвом.

Існує ще одна причина, через яку російська авіація може літати на низькій висоті, тобто в межах досяжності українських "Стінгерів". У війні з Грузією 2008 року ВПС Росії переважно використовували некеровані бомби. Тепер РФ має високоточну зброю з супутниковою навігацією. Але також застосовують зброю старих зразків.

За знімками збитого над Черніговом штурмовика Су-34 можна дійти висновку, що його оснастили некерованими бомбами.

РФ заощаджує високоточні боєприпаси

Це показово, пояснює аналітик Королівського інституту оборонних досліджень, тому що російські Су-34, як правило, оснащують високоточною зброєю. На кадрах, опублікованих російськими ЗМІ, можна побачити й інші Су-34 із некерованими бомбами.

На знятих у Чернігові та Харкові кадрах аналогічні снаряди, що вже розірвалися, були розкидані в міських районах.

[ + – ] Некеровані бомби [ + – ] Некеровані бомби

Одне з припущень у тому, що у РФ закінчуються запаси високоточних боєприпасів. Але найімовірніше, як вважає Майкл Кофман з американського аналітичного центру CNA, Росія зберігає в резерві частину боєприпасів.

На думку Тіма Робінсона з Британського Королівського авіаційного товариства, російські пілоти літають низько і ризикують бути збитими, можливо, для того, щоб краще розглянути ціль. Але вони також могли б бомбити з більшою висоти та з меншою точністю.

Хай там що, РФ втратила значну кількість літаків. Аналітик з Амстердама Стейн Мітцер разом із колегами з проєкту Oryx вивчають відеодокази з відкритих джерел, щоб підрахувати точні втрати РФ. Станом на 8 березня, автори проєкту нарахували 11 літаків, стільки ж вертольотів та два БПЛА. Проте, за інформацією МО України, знищено не менше за 39 літаків та 40 вертольотів, але ці дані не підтверджені. Тут напрошується паралель з 1991 роком, коли США за п'ять тижнів Війни в Перській затоці втратила в Іраку близько 40 літаків.

Те, що РФ не впоралася з українською системою ППО, стало для них серйозною перешкодою, пояснює Роб Лі з Королівського коледжу Лондона. Аналітик припускає, що це може бути однією з ключових помилок у поточній війні. Російські літаки не можуть безперешкодно патрулювати небо, а наземні війська не мають достатньої підтримки з повітря. Наземній розвідці та літакам далекого радіолокаційного виявлення доводиться триматися якомога далі від поля бою, так збирається менше розвідданих.

За словами Бронка, початкову нездатність російських ВПС домогтися переваги в повітрі можна пояснити секретністю Кремля щодо війни та нестачею часу на планування. Але також, цілком можливо, це доказ недосвідченості та некомпетентності. Російські пілоти можуть бути малодосвідченими, також, можливо, що РФ не має сучасних тренажерів, які є в західних країнах. Це може вказувати й на недоліки щодо планування, підготовки та проведення складних повітряних операцій. Найближчі тижні покажуть, чи це так насправді.

Раніше Фокус повідомляв про військові злочини РФ у Сумах та Чернігові. За повідомленнями Генштабу ЗСУ, війська РФ продовжують ігнорувати норми Міжнародного права, обстрілюють цивільні об'єкти та приховують своє озброєння в житлових кварталах.

Нагадаємо, що, на думку західного військового оглядача, Україна в загальному заліку знищеної військової техніки на полях бою виграє у Росії зі співвідношенням 3,5 до 1.