Путин недооценил украинскую ПВО. Пока роль авиации РФ в войне минимальная

Аналитики ожидали, что российская авиация легко справится ВСУ. Вместе с тем, в первые две недели войны роль российской авиации была минимальной.

К концу 2022 года Военно-воздушные силы РФ должны получить больше 60 новых самолетов. Минувшим летом об этом сообщал заместитель командующего ВВС РФ генерал-лейтенант Сергей Дронов. Речь шла об истребителях Су-30, Су-35, Су-57 и бомбардировщике Су-34 — самой передовой авиационной технике в Европе. По словам Дронова, вся эта техника прошла "испытания в боевых условиях" в Сирии. Об этом сообщает The Economist.

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За минувшее десятилетие в российскую авиацию инвестировали миллиарды долларов. В период с 2009 по 2020 гг. ВВС РФ получили порядка 440 новых самолетов и тысячи БПЛА. В предверии войны военные аналитики и официальные лица отмечали преимущество российской армии в воздухе и допускали, что РФ с легко расправится с воздушными силами противника.

Вместе с тем, в первые две недели войны роль российской авиации была минимальной. Активность в воздухе сложно отследить, и в последние дни количество и интенсивность российских авиаударов возросло. Однако очевидно, что российская авиация не работает на полную силу. "Реактивные истребители совершили ограниченные число вылетов в воздушном пространстве Украины, это были одиночные или парные вылеты, всегда на низкой высоте и ​​в основном ночью", — объяснил Джастин Бронк из Королевского института оборонных исследований в Лондоне.

ВСУ умело рассредоточили ПВО

С начала боевых действий РФ наносит удары крылатыми и баллистическими ракетами по авиабазам Украины, чтобы не позволить взлетать украинским самолетам и системам ПВО и вывести из строя радарные и зенитные установки. Но, по большому счету, все эти усилия не увенчались успехом. Украина умело рассредоточила свои системы ПВО, что усложнило их поиск. В МО США отмечают, что украинская система ПВО "остается эффективной и полезной", эти заявления подтверждают данные разведки на основе открытых источников.

[ + – ] У РФ намного больше возможностей в плане авиации.

Взять, к примеру, недавний случай в Харькове, который находится в 30 км от границы с РФ. Российским войскам не удалось захватить город в первые дни. Впоследствие его принялись обстреливать авиацией, артиллерией и ракетами.

6 марта камеры видеонаблюдения запечатлели две вспышки в воздухе, предположительно, это были зенитные ракеты.

Эксперт по вопросам ПВО Томас Витингтон, объяснил, что первая ракета, очевидно, не попала в цель. А после второго залпа последовало прямое попадание.

На кадрах, снятых под другим углом, видно падение по меньшей мере одного самолета под аплодисменты местных наблюдателей.

Скорее всего, самолет был перехвачен ракетой средней дальности, такой как ЗРК "Бук". В этих системах используется радар для поиска мишеней. Но радар "Бука" не находит низко летящие цели из-за кривизны земной поверхности. И, похоже, что российские ВВС применяют такую тактику.

Однако проблема низко летящей авиации тоже решаема. США, Латвия и Литва поставили Украине ПЗРК Stinger, которые поражают самолеты на высоте ниже 3,5 км. Эти ракетные комплексы стали известны широкой общественности в 80-х годах во времена Войны в Афганистане. Моджахеды с помощью "Стингеров" от ЦРУ уничтожили больше 300 советских вертолетов и 100 самолетов.

На кадрах, опубликованных Министерством обороны Украины, видно, как ракета типа "Стингер" попадает в вертолет ВС РФ на низкой высоте под Киевом.

Существует еще одна причина, по которой российская авиация может летать на низкой высоте, то есть в пределах досягаемости украинских "Стингеров". В войне с Грузией 2008 года ВВС России преимущественно использовали неуправляемые бомбы. Теперь у РФ есть высокоточное оружие со спутниковой навигацией. Но также применяется и оружие старых образцов.

По снимкам сбитого над Черниговом штурмовика Су-34 можно сделать вывод о том, что он был оснащен неуправляемыми бомбами.

РФ экономит высокоточные боеприпасы

Это показательно, объясняет аналитик Королевского института оборонных исследований, потому что российские Су-34, как правило, оснащают высокоточным оружием. На кадрах, опубликованных российскими СМИ, можно видеть и другие Су-34 с неуправляемыми бомбами.

На снятых в Чернигове и Харькове кадрах аналогичные, но уже разорвавшиеся снаряды были разбросаны в городских районах.

[ + – ] Неуправляемые бомбы [ + – ] Неуправляемые бомбы

Одно из предположений состоит в том, что у РФ заканчиваются запасы высокоточных боеприпасов. Но, вероятнее всего, как считает Майкл Кофман из американского аналитического центра CNA, Россия сохраняет в резерве часть боеприпасов.

По мнению Тима ​​Робинсона из Британского Королевского авиационного общества, российские пилоты летают низко и рискуют быть сбитыми, возможно, для того, чтобы лучше рассмотреть цель. Но они также могли бы бомбить с большей высоты и с меньшей точностью.

Как бы то ни было, РФ потеряла значительное количество самолетов. Аналитик из Амстердама Стейн Митцер вместе с коллегами из проекта Oryx изучают видеодоказательства из открытых источников, чтобы подсчитать точные потери РФ. По состоянию на 8 марта, авторы проекта насчитали 11 самолетов, столько же вертолетов и два БПЛА. Однако, по информации МО Украины, уничтожено не меньше 39 самолетов и 40 вертолетов, но эти данные не подтверждены. Здесь напрашивается параллель с 1991 годом, когда США за пять недель Войны в Персидсом заливе потеряла в Ираке около 40 самолетов.

То, что РФ не справилась с украинской системой ПВО, стало для них серьезной помехой, объясняет Роб Ли из Королевского колледжа Лондона. Аналитик допускает, что это может быть одной из "ключевых ошибок" в текущей войне. Российские самолеты не могут беспрепятственно патрулировать небо, а у наземных войск не будет достаточной поддержки с воздуха. Наземной разведке и самолетам дальнего радиолокационного обнаружения приходится держаться подальше от поля боя, таким образом собирается меньше разведданных.

По словам Бронка, первоначальная неспособность российских ВВС добиться превосходства в воздухе может объясняться секретностью Кремля в отношении войны и недостатком времени на планирование. Но также, вполне возможно, это доказательство неопытности и некомпетентности. Российские пилоты могут быть малоопытными, также, возможно, что у РФ нет современных тренажеров, которые имеются в западных странах. Это может указывать и на недостатки по части планирования, подготовки и проведения сложных воздушных операций. Ближайшие недели покажут, так ли это в действительности.

Ранее Фокус сообщал о военных преступлениях РФ в Сумах и Чернигове. По сообщениям Генштаба ВСУ, войска РФ продолжают игнорировать нормы Международного права, обстреливают гражданские объекты и скрывают свое вооружение в жилых кварталах.

Напомним, что, по мнению западного военного обозревателя, Украина в общем зачете уничтоженной военной техники на полях боя выигрывает у России с соотношением 3,5 к 1.