Українські військові збили черговий штурмовик ВКС РФ Су-25 (фото)
За даними українського Генштабу, бійці ЗСУ вже збили 49 літаків російської армії.
У мережі з'явилися фото, що підтверджують знищення російського штурмовика Су-25СМ. Про це повідомляється у телеграм-каналі радника голови МВС Антона Геращенка "Правда Геращенко".
Повідомляється, що пілот літака не вижив. На одній з частин штурмовика видно його бортовий номер RF-91969. У мережі також є фото того, як літак виглядав до збиття українським ППО.
Від літака залишилися лише деталі, також на фото показали пошкоджений шолом пілота.
За офіційними даними Генштабу Збройних сил України, військові знищили 49 літаків РФ, а також 81 гелікоптер.
Нагадаємо, ЗСУ знищили дивізіон російських ОТРК "Іскандер-М", які обстрілювали житлові будинки регіону.
Фокус зібрав відео всіх зафіксованих застосувань ударного Bayraktar TB2. Кількість знищеної техніки РФ вже перевищила 30 одиниць.