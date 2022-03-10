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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Українські військові збили черговий штурмовик ВКС РФ Су-25 (фото)

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збиття літака су 25
Фото: Telegram / Антон Геращенко | Залишки збитого Су-25СМ

За даними українського Генштабу, бійці ЗСУ вже збили 49 літаків російської армії.

У мережі з'явилися фото, що підтверджують знищення російського штурмовика Су-25СМ. Про це повідомляється у телеграм-каналі радника голови МВС Антона Геращенка "Правда Геращенко".

Повідомляється, що пілот літака не вижив. На одній з частин штурмовика видно його бортовий номер RF-91969. У мережі також є фото того, як літак виглядав до збиття українським ППО.

збиття російського літака
Су-25СМ ВКС РФ

Від літака залишилися лише деталі, також на фото показали пошкоджений шолом пілота.

Залишки збитого Су-25СМ
Залишки збитого Су-25СМ
Фото: Telegram / Антон Геращенко
Шолом пілота Су-25СМ
Шолом пілота Су-25СМ
Шолом пілота Су-25СМ
Шолом пілота Су-25СМ
Залишки збитого Су-25СМ
Шолом пілота Су-25СМ
Шолом пілота Су-25СМ

За офіційними даними Генштабу Збройних сил України, військові знищили 49 літаків РФ, а також 81 гелікоптер.

Нагадаємо, ЗСУ знищили дивізіон російських ОТРК "Іскандер-М", які обстрілювали житлові будинки регіону.

Фокус зібрав відео всіх зафіксованих застосувань ударного Bayraktar TB2. Кількість знищеної техніки РФ вже перевищила 30 одиниць.