Украинские военные сбили очередной штурмовик ВКС РФ Су-25 (фото)
По данным украинского Генштаба, бойцы ВСУ сбили уже 49 самолетов российской армии.
В сети появились фото, которые подтверждают уничтожение российского штурмовика Су-25СМ. Об этом сообщается в телеграм-канале советника главы МВД Антона Геращенко "Правда Геращенко".
Сообщается, что пилот самолета не выжил. На одной из частей штурмовика виден его бортовой номер RF-91969. В сети также есть фото того как самолет выглядел до сбития украинским ПВО.
Теперь от самолета остались лишь детали, также на фото показали поврежденный шлем пилота.
По официальным данным Генштаба Вооруженных сил Украины, военные уничтожили 49 самолетов РФ, а также 81 вертолет.
Напомним, ВСУ уничтожили дивизион российских ОТРК "Искандер-М", которые обстреливали жилые дома региона.
Фокус собрал видео всех зафиксированных применений ударного Bayraktar TB2. Количество уничтоженной техники РФ уже перевалила за 30 единиц.