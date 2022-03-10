Украинские военные сбили очередной штурмовик ВКС РФ Су-25 (фото)

По данным украинского Генштаба, бойцы ВСУ сбили уже 49 самолетов российской армии.

В сети появились фото, которые подтверждают уничтожение российского штурмовика Су-25СМ. Об этом сообщается в телеграм-канале советника главы МВД Антона Геращенко "Правда Геращенко".

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Сообщается, что пилот самолета не выжил. На одной из частей штурмовика виден его бортовой номер RF-91969. В сети также есть фото того как самолет выглядел до сбития украинским ПВО.

[ + – ] Су-25СМ ВКС РФ

Теперь от самолета остались лишь детали, также на фото показали поврежденный шлем пилота.

[ + – ] Остатки сбитого Су-25СМ Фото: Telegram / Антон Геращенко [ + – ] Шлем пилота Су-25СМ [ + – ] Шлем пилота Су-25СМ

По официальным данным Генштаба Вооруженных сил Украины, военные уничтожили 49 самолетов РФ, а также 81 вертолет.

Напомним, ВСУ уничтожили дивизион российских ОТРК "Искандер-М", которые обстреливали жилые дома региона.

Фокус собрал видео всех зафиксированных применений ударного Bayraktar TB2. Количество уничтоженной техники РФ уже перевалила за 30 единиц.