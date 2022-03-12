Танк військових РФ переїхав легковий автомобіль, дитина згоріла (фото, відео)

Автомобіль "Таврія" їхав між селами та зупинився на узбіччі. Загинули двоє чоловіків та неповнолітній хлопчик.

Російські загарбники переїхали танком легковий автомобіль, повідомили у Національній поліції України.

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Після наїзду машина спалахнула. Загинули двоє чоловіків, дитина згоріла. Інцидент стався у Запорізькій області між селами Нестерянка та Мирне Оріхівського району.

[ + – ] Машина їхала між селами Нестерянка та Мирне

Автомобіль "Таврія" зупинився на узбіччі, військові злочинці переїхали його, зазначили поліцейські.

Особи загиблих встановлюють, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Зазначимо, що це не перший подібний злочин окупантів. У Запорізькій області 7 березня російські "кадирівці" обстріляли авто "Укрпошти" та переїхали його. Загинули чоловік та жінка, які розвозили пенсії.

[ + – ] Чоловік та жінка розвозили пенсії, обидва загинули

Маршрут авто "Укрпошти" пролягав через населені пункти Оріхове, Омельник, Єгорівку та Новоселівку. Спочатку загарбники розстріляли цивільний автомобіль, а згодом переїхали на нього.

У Києві в районі Оболоні 25 лютого цього року танк армії РФ наїхав на машину, в якій їхав літній чоловік. Потерпілий отримав травми голови та ноги.

У Носівському районі Чернігівської області 1 березня вороги спеціально наїхали танком на автомобіль Audi, в якому їхали троє дорослих та дитина. Вижила лише дитина, її батьки та водій загинули.

[ + – ] В Audi їхали троє дорослих

Нагадаємо, що війна з РФ триває вже 17-й день, сьогодні президент України Володимир Зеленський вперше назвав кількість загиблих українських військових. "У нас загинуло близько 1,3 тис. військових, а у Росії — понад 12 тис", — говорив він.

11 березня американська приватна компанія Maxar Technologies опублікувала знімки 64-кілометрової колони військ Росії, яка рухалася на Київ. ЗС РФ зупинилися через повідомлення про нестачу палива та продовольства.