Танк военных РФ переехал легковой автомобиль, ребенок сгорел (фото, видео)

Автомобиль "Таврия" ехал между селами и остановился на обочине. Погибли двое мужчин и несовершеннолетний мальчик.

Российские захватчики переехали танком легковой автомобиль, сообщили в Национальной полиции Украины.

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После наезда машина загорелась. Погибли двое мужчин, ребенок сгорел. Инцидент произошел в Запорожской области между селами Нестерянка и Мирное Ореховского района.

[ + – ] Машина ехала между селами Нестерянка и Мирное

Автомобиль "Таврия" остановился на обочине, в этот момент военные преступники переехали его, отметили полицейские.

Личности погибших устанавливают, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Отметим, что это — не первое подобное преступление оккупантов. В Запорожской области 7 марта российские "кадыровцы" обстреляли авто "Укрпочты" и переехали его. Погибли мужчина и женщина, которые развозили пенсии.

[ + – ] Мужчина и женщина развозили пенсии, оба погибли

Маршрут авто "Укрпочты" пролегал через населенные пункты Орехово, Омельник, Егоровку и Новоселовку. Сначала захватчики расстреляли гражданский автомобиль, а потом переехали на него.

В Киеве в районе Оболони 25 февраля этого года танк армии РФ наехал на машину, в которой ехал пожилой человек. Пострадавший мужчина получил травмы головы и ноги.

В Носовском районе Черниговской области 1 марта враги специально наехали танком на автомобиль Audi, в котором ехали трое взрослых и ребенок. Выжил только ребенок, его родители и водитель погибли.

[ + – ] В Audi ехали трое взрослых

Напомним, что война с РФ идет уже 17-й день, сегодня президент Украины Владимир Зеленский первый раз назвал цифру погибших украинских военных. "У нас погибло около 1,3 тыс. военных, а у России — более 12 тыс", – говорил он.

11 марта американская частная компания Maxar Technologies опубликовала снимки 64-километровой колонны войск России, которая двигалась на Киев. ВС РФ остановились из-за сообщений о недостатке топлива и продовольствия.