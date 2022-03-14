НАТО розпочало великі військові навчання в Норвегії

У маневрах за Полярним колом беруть участь понад 30 000 військовослужбовців, вони відпрацьовують десанти та перекидання з моря на узбережжя та назад. Росіяни своїх спостерігачів на навчання не надіслали.

НАТО розпочав у Норвегії масштабні військові навчання Cold Response. У маневрах беруть участь близько 30 000 військовослужбовців, 200 літаків та 50 кораблів із 27 країн, повідомляє DW.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Мета навчань — відпрацювання оборони Норвегії в складних північних умовах. Представників Росії проінформували про початок маневрів, але вони не надіслали своїх представників як спостерігачів. Вони могли зареєструватися для спостережень за навчаннями до 5 березня.

[ + – ] Корабель НАТО

Військово-морські та авіаційні можливості на навчаннях Cold Response відіграватимуть життєво важливу роль у розгортанні десантних та сухопутних військ союзників там, де це необхідно. Під час навчань проводитимуться спеціальні тренування в освоєнні перекидання військ між морем, узбережжям та сушею.

30 000 учасників навчань складаються з:

14 000 сухопутних військ.

8 000 військово-морських сил.

8 000 військово-повітряних сил та персоналу.

У навчаннях візьме участь низка норвезьких цивільних агенцій та організацій. Крім того, в навчаннях беруть участь 39 норвезьких муніципалітетів.

Раніше Фокус повідомляв, що масштабне навчання за Полярним колом НАТО планувало проводити в Норвегії ще в січні 2022 року.

Протистояння Росії НАТО триває і може торкнутися країн Східної Європи.