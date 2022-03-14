НАТО начал крупные военные учения в Норвегии

В маневрах за Полярным кругом принимают участие более 30 000 военнослужащих, они отрабатывают десанты и переброски с моря на побережье, и обратно. Россияне своих наблюдателей на учения не прислали.

НАТО начал в Норвегии масштабные военные учения Cold Response. В маневрах участвуют около 30 000 военнослужащих, 200 самолетов и 50 кораблей из 27 стран, сообщает DW.

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Цель учений — отработка обороны Норвегии в сложных северных условиях. Представители России были проинформированы о начале маневров, но не прислали своих представителей в качестве наблюдателей. Они могли зарегистрироваться для наблюдений за учениями до 5 марта.

[ + – ] Корабль НАТО

Военно-морские и авиационные возможности на учениях Cold Response будут играть жизненно важную роль в развертывании десантных и сухопутных войск союзников там, где это необходимо. Во время учений будут проводиться специальные тренировки в освоении переброски войск между морем, побережьем и сушей.

30 000 участников учений состоят из:

14000 сухопутных войск.

8000 военно-морских сил.

8000 военно-воздушных сил и персонала.

В учениях примет участие ряд норвежских гражданских агентств и организаций. Кроме того, в учениях участвуют 39 норвежских муниципалитетов.

Ранее Фокус сообщал, что масштабные учения за Полярным кругом НАТО планировал проводить в Норвегии еще в январе 2022 года.

Противостояние России НАТО продолжается, и может затронуть страны Восточной Европы.