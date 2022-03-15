Удар по телевежі в Рівному: загиблих уже 19 людей (фото)

Рятувальники продовжують розбирати завали, тому кількість жертв може зрости.

Збільшилася кількість жертв внаслідок ракетного удару по телевежі в Рівному. За останніми даними, 19 людей загинуло, заявив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль в ефірі каналу "Рада" вранці 15 березня.

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"На жаль, маю проінформувати, що кількість жертв збільшилася. Станом на 8:30 ранку в нас 19 загиблих та 9 постраждалих", — сказав чиновник.

Коваль додав, що ця цифра може збільшитися, оскільки продовжується розбір завалів.

Працівникам ДСНС потрібно ще кілька годин, щоб розібрати всі завали. Тоді скажуть остаточне число жертв.

Нагадаємо, 14 березня вранці по телевежі в селі Антопіль Рівненщини російські військові завдали ракетного удару. Тоді повідомлялося про дев'ятьох загиблих.

Як відомо, атака ворогом телевеж здійснюється не вперше. Першим випадком був удар по телевежі в Києві — тоді загинуло 5 людей. Ще повідомлялося, як окупанти знищили телевежу Коростень-медіа в Житомирській області.