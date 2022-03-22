22 березня українців евакуюють із Маріуполя: список гуманітарних коридорів

Працює 21 автобус. Евакуація відбуватиметься щодня за одним алгоритмом, доки вивезуть усіх людей.

22 березня Україна зосереджено працює над евакуацією мешканців Маріуполя. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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Працюватимуть такі гуманітарні коридори евакуації:

Бердянськ — Запоріжжя (місце збору — спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27).

(місце збору — спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27). Мангуська громада – Запоріжжя (місце збору – с. Юріївка Мелекінської сільської ради, пансіонат "Зміна").

(місце збору – с. Юріївка Мелекінської сільської ради, пансіонат "Зміна"). Микільське – Запоріжжя (місце збору – школа №2, вул. Паркова, 23).

Автобуси будуть подані в місця до 10:00. Ірина Верещук також повідомила, що місць на автобусах на всіх не вистачить. Людей просять приходити в транспорт організовано, згідно з інструкцією працівників на місцях. Евакуація відбуватиметься щодня за тим самим алгоритмом, доки не вивезуть усіх.

Постійні номери штабів допомоги маріупольцям:

у Бердянську — 3-62-76; 3-52-52; (097) 551-59-17; (050) 439-75-29;

у Запоріжжі — (095) 220-41-11; (067) 220-41-12;

загальний номер: (0800)503-508.

За даними Генштабу на 22 березня, у ворога боєприпасів і провізії залишилося на 3 дні. Близько 300 окупантів відмовилися виконувати наказ на ведення бойових дій і залишили локацію на 70 одиницях техніки.

Як повідомили в Офісі генпрокурора України, з початку вторгнення РФ в Україні загинуло 117 дітей, понад 155 постраждали. Дані не є остаточними, оскільки немає можливості огляду місць, де ведуться активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях.