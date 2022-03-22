22 марта украинцев эвакуируют из Мариуполя: список гуманитарных коридоров

Работает 21 автобус. Эвакуация будет происходить ежедневно по одному алгоритму, пока не вывезут всех людей.

22 марта Украина сосредоточенно работает над эвакуацией жителей Мариуполя. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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Будут работать такие гуманитарные коридоры эвакуации:

Бердянск – Запорожье (место сбора – спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27).

(место сбора – спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27). Мангушская община – Запорожье (место сбора – с. Юрьевка Мелекинского сельского совета, пансионат "Смена").

(место сбора – с. Юрьевка Мелекинского сельского совета, пансионат "Смена"). Никольское – Запорожье (место сбора – школа №2, ул. Парковая, 23).

Автобусы будут поданы в места до 10:00. Ирина Верещук также сообщила, что мест в автобусах на всех не хватит. Людей просят приходить в транспорт организованно, согласно инструкции работников на местах. Эвакуация будет происходить ежедневно по тому же алгоритму, пока не вывезут всех.

Постоянные номера штабов помощи мариупольцам:

в Бердянске — 3-62-76; 3-52-52; (097) 551-59-17; (050) 439-75-29;

в Запорожье — (095) 220-41-11; (067) 220-41-12;

общий номер: (0800) 503-508.

По данным Генштаба на 22 марта, у врага боеприпасов и провизии осталось на 3 дня. Около 300 оккупантов отказались выполнять приказ на ведение боевых действий и и покинули локацию на 70 единицах техники.

Как сообщили в Офисе генпрокурора Украины, с начала вторжения РФ в Украине погибли 117 детей, более 155 пострадали. Данные не окончательны, так как нет возможности осмотра мест, где ведутся активные боевые действия и на временно оккупированных территориях.