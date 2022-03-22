Ми спостерігаємо відчайдушну спробу РФ перехопити ініціативу в свої руки, — VOA

Джерела видання у Пентагоні стверджують, що метою цієї спроби є спроба Кремля створити собі важелі тиску на переговорах з Україною.

Кореспондент Voice of America Джефф Селдін, посилаючись на слова чиновників у Пентагоні, заявив, що Росія проводить відчайдушну спробу перехопити ініціативу в бойових діях. Про це він написав у мікроблозі Twitter.

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"Те, що ми спостерігаємо зараз є відчайдушною спробою росіян перехопити ініціативу в Україні", — заявив чиновник із Міноборони.

Частина російських дій, як стверджує джерело в Пентагоні, може говорити про спробу Кремля створити деякі важелі тиску на переговорах з Україною.

За останні дві доби спостерігається збільшення кількості бойових дій у повітрі. Російська авіація здійснила понад 300 вильотів. Льотчики літаків спостерігають "неприйняття ризику" під час бойових вильотів в Україну. При цьому контролю над небом війська РФ все ще не можуть досягти високого рівня креативності української системи ППО.

Упевненості в тому, що Москва розпочне операцію з висадження десанту в Одесі, наразі немає.

За даними Пентагону, Росія зіштовхнулася з проблемами зі своїми високоточними ракетами.

"Ракети можуть не запускатися, або не уражати цілі, або не детонувати при контакті", — заявив високопоставлений представник Міноборони.

Нагадаємо, за даними аналізу Інституту з вивчення війни, російське вторгнення зайшло в глухий кут.

За даними британської розвідки, за минулий тиждень армія РФ практично не просунулась уперед. Через великі втрати РФ почала застосовувати більш стару та неточну зброю.