Мы наблюдаем отчаянную попытку РФ перехватить инициативу в свои руки, - VOA
Источники издания в Пентагоне утверждают, что целью этой попытки является попытка Кремля создать себе рычаги давления на переговорах с Украиной.
Корреспондент Voice of America Джефф Селдин ссылаясь на слова чиновников в Пентагоне заявил, что Россия проводит отчаянную попытку перехватить инициативу в боевых действиях. Об этом он написал в микроблоге Twitter.
"То, что мы наблюдаем сейчас является отчаянной попыткой русских перехватить инициативу в Украине", — заявил чиновник из Минобороны.
Часть российских действий, как утверждает источник в Пентагоне, могут говорить о попытке Кремля создать некоторые рычаги давления на переговорах с Украиной.
За последние двое суток наблюдается увеличение количества боевых действий в воздухе. Российская авиация совершила свыше 300 вылетов. Летчики самолетов наблюдают "неприятие риска" во время боевых вылетов в Украину. При этом контроля над небом войска РФ все еще не могут добиться из-за высокого уровня креативности украинской системы ПВО.
Уверенности в том, что Москва начнет операцию по высадке десанта в Одессе, на данный момент нет.
По данным Пентагона, Россия столкнулась с проблемами со своими высокоточными ракетами.
"Ракеты могут не запускаться, или не поражать цель, или не детонировать при контакте", — заявил высокопоставленный представитель Минобороны.
Напомним, по данным анализа Института по изучению войны, российское вторжение зашло в тупик.
По данным британской разведки, за минувшую неделю армия РФ практически не продвинулась вперед. Из-за больших потерь. РФ начала применять более старое и неточное оружие.