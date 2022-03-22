Хочеться стати в заторах: вокаліст ТНМК показав безлюдний Київ (відео)

У ході звернення Олег Михайлюта запевнив, що людям "хочеться свята та спокою". А також миру та перемоги українським військовослужбовцям.

Музикант Олег Михайлюта, відомий під сценічним ім'ям Фагот, показав, як виглядає Київ сьогодні. Пустельні вулиці, на яких немає жодної людини, створюють враження зйомок постапокаліптичного фільму. Михайлюта каже, що хоче наповнений заторами Київ.

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"Навіть страшно людям такий Київ бачити. Хочеться людям свята та спокою. І хочеться іноді, щоб воно стало в заторах і багатолюдним. Хочеться миру та перемоги української зброї", — сказав Михайлюта.

Раніше Фокус повідомляв, що в центрі Києва виклали на підтримку українок гігантський тризуб з тюльпанів.

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