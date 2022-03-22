Хочется стать в пробках: вокалист ТНМК показал безлюдный Киев (видео)

В ходе обращения Олег Михайлюта заверил, что людям "хочется праздника и покоя". А также мира и победы украинским военнослужащим.

Музыкант Олег Михайлюта, известный под сценическим именем Фагот, показал, как выглядит Киев сегодня. Пустынные улицы, на которых нет ни одного человека, создают впечатление съемок постапокалиптического фильма. Михайлюта говорит, что предпочитает наполненный пробками Киев.

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"Даже страшно людям такой Киев видеть. Хочется людям праздника и покоя. И хочется иногда, чтобы он стал в пробках и многолюдным. Хочется мира и победы украинского оружия", — сказал Михайлюта.

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