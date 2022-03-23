Війська РФ знову обстріляли Київ: є постраждалі (фото)

Під обстріл потрапили Святошинський та Шевченківський райони Києва. Працюють рятувальники та медики.

23 березня російські окупанти обстріляли українську столицю. В кількох приватних будинках та багатоповерхівці почалися пожежі. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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За інформацією КМДА, військові сили РФ обстріляли будівлі у Святошинському та Шевченківському районах. У ніч із 22 на 23 березня у Святошинському районі окупанти пошкодили торговий центр, багатоповерхівки та приватні житлові будинки. Також були пожежі, та рятувальники їх уже ліквідували. Обстрілами пошкоджено ТЦ та два приватні будинки.

Як повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, у Шевченківському районі працюють рятувальники та медичні працівники. Горять приватні будинки та багатоповерхівка, четверо людей отримали травми. Інформацію про руйнування та постраждалих уточнюють.

[ + – ] Пожежа в багатоповерхівці після обстрілу в Шевченківському районі Фото: Mykola Povoroznyk/Facebok

[ + – ] У столиці ЗС РФ обстріляли приватні будинки Фото: Mykola Povoroznyk/Facebok

Нагадаємо, як повідомили в Генштабі ЗСУ 23 березня, загін російського спецназу під час штурму Маріуполя втратив 90% живої сили. За останню добу українські захисники вразили 6 літаків, 5 БПЛА, 1 вертоліт та 5 крилатих ракет.

Також стало відомо, що в Чорнобилі окупанти РФ зруйнували лабораторію вартістю 6 млрд євро. В науковому комплексі зберігали високоактивні проби та зразки радіонуклідів.