Войска РФ снова обстреляли Киев: есть пострадавшие (фото)

Под обстрелы попали Святошинский и Шевченковский районы Киева. Работают спасатели и медики.

23 марта российские оккупанты обстреляли украинскую столицу. В нескольких частных домах и многоэтажке случились пожары. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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По информации КГГА, военные силы РФ обстреляли здания в Святошинском и Шевченковском районах. В ночь с 22 на 23 марта в Святошинском районе оккупанты повредили торговый центр, многоэтажки и частные жилые дома. Также наблюдались пожары, но спасатели их уже ликвидировали. Обстрелами повреждены ТЦ и два частных дома.

Как сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, в Шевченковском районе работают спасатели и медицинские работники. Горят частные дома и многоэтажка, четверо людей получили травмы. Информация по поводу разрушений и пострадавших уточняется.

[ + – ] Пожар в многоэтажке после обстрела в Шевченковском районе Фото: Mykola Povoroznyk/Facebok

[ + – ] В столице ВС РФ обстреляли частные дома Фото: Mykola Povoroznyk/Facebok

Напомним, как сообщили в Генштабе ВСУ 23 марта, отряд российского спецназа во время штурма Мариуполя потерял 90% живой силы. За последние сутки украинские защитники поразили 6 самолетов, 5 БПЛА, 1 вертолет и 5 крылатых ракет.

Также стало известно, что в Чернобыле оккупанты РФ разрушили лабораторию, стоимостью 6 млрд евро. В научном комплексе хранились высокоактивные пробы и образцы радионуклидов.