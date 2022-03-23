"Я живий": відомий канадський снайпер "Валі" спростував чутки з росЗМІ про свою загибель

У соцмережах поширилися чутки про його смерть у Маріуполі, проте, за словами самого військового, він у цьому місті ніколи не був.

Колишній снайпер Збройних сил Канади Вайлі Дупід, який зараз воює в Україні проти РФ, розвіяв чутки про смерть. Про це повідомляє CBC News.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами Валі, він буде останнім, хто дізнається про свою смерть. Колишній військовий заявив, що в понеділок повернувся в безпечне місце в Україні. Він був на лінії фронту на Київщині тиждень. Як повідомив снайпер, коли він увімкнув телефон, то побачив сотню повідомлень від людей, які писали про його смерть.

Його колишній командир у Курдистані, який бився разом із Валі проти ІДІЛ, надіслав записку, в якій говорилося, що громада принесла в жертву на його честь вівцю.

[ + – ] Валі знаходився на полі бою на Київщині

"Я живий. Як бачите, жодної подряпини. Я ніколи в житті не бачив Маріуполь. Я не розумію, чому вони так роблять, адже це так "по-аматорськи", — заявив канадський снайпер.

Він розповів, що ще не вбив жодного російського військового, тому що снайпери не менше допомагають спостереженням і доповідями про війська РФ.

"Може, я і цікавіший за звичайного солдата, але знайти мене не так просто. Не так просто знайти когось, хто сховався", — прокоментував Валі чутки про свою смерть.

У соціальних мережах публікували відео про те, що Вайлі Дупіда вбили у боях у Маріуполі через кілька днів після його приїзду в Україну. Це повідомлення підхопили низка проросійських телеграм-каналів і росЗМІ для дискредитації руху іноземних добровольців.

Нагадаємо, 8 березня стало відомо, що снайпер Валі прибув до України для битв проти російських військ. Рішення про прибуття до країни він ухвалив після того, як побачив руйнування українських міст.

Також британський ветеран 22 березня заявив, що за рівнем підготовки ЗС РФ гірші, ніж таліби в Афганістані.