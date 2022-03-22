Навіть таліби були кращими, ніж російські солдати: британський ветеран про підготовку ЗС РФ (фото)

За словами колишнього снайпера Метью Шейна, в одному з бойових зіткнень солдати з РФ запанікували та розбіглися, щойно увійшли в Ірпінь.

34-річний британський ветеран Метью Шейн, який проходив службу в Афганістані, прибув до України. Тут він навчає українських військових своєму ремеслу. За його словами, російські сили виявилися гіршими, ніж таліби. Про це повідомляє The Times.

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За словами Шейна, він особисто спостерігав російський піший патруль із 12 військових в Ірпені. Коли почалася стрілянина, то вони запанікували та почали тікати. За підсумками зіткнення українські військові вбили більшу частину групи, а частина втекла.

"Талібан впорався б із завданням краще. … Немає жодних шансів, що вони (армія РФ) оточать Київ", — заявив ветеран.

Метью Шейн додав, що РФ не має оборонних позицій у Ірпені, тому українські військові просто "знищують" їх, що є гарною новиною.

[ + – ] За словами Шейна, українські військові виявилися боєздатнішими, ніж російські.

Тактично російські військові поступаються українським. Незважаючи на відсутність досвіду в багатьох українських солдатів, вони боєздатніші, ніж росіяни.

"Вони тактично гірші. Нам вдалося відвоювати в росіян величезні території", — заявив боєць.

Також він заявив, що на українську державу чекає перемога. При цьому він сам не є частиною Міжнародного легіону. Він тренує українських військових у приватному порядку.

[ + – ] Метью двічі воював в Афганістані

Нагадаємо, українські військові відкинули російську армію на 70 км від Києва на правому березі. Також, за даними ЗМІ, ЗСУ повністю звільнили Макарів від російських загарбників.