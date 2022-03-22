Навіть таліби були кращими, ніж російські солдати: британський ветеран про підготовку ЗС РФ (фото)
За словами колишнього снайпера Метью Шейна, в одному з бойових зіткнень солдати з РФ запанікували та розбіглися, щойно увійшли в Ірпінь.
34-річний британський ветеран Метью Шейн, який проходив службу в Афганістані, прибув до України. Тут він навчає українських військових своєму ремеслу. За його словами, російські сили виявилися гіршими, ніж таліби. Про це повідомляє The Times.
За словами Шейна, він особисто спостерігав російський піший патруль із 12 військових в Ірпені. Коли почалася стрілянина, то вони запанікували та почали тікати. За підсумками зіткнення українські військові вбили більшу частину групи, а частина втекла.
"Талібан впорався б із завданням краще. … Немає жодних шансів, що вони (армія РФ) оточать Київ", — заявив ветеран.
Метью Шейн додав, що РФ не має оборонних позицій у Ірпені, тому українські військові просто "знищують" їх, що є гарною новиною.
Тактично російські військові поступаються українським. Незважаючи на відсутність досвіду в багатьох українських солдатів, вони боєздатніші, ніж росіяни.
"Вони тактично гірші. Нам вдалося відвоювати в росіян величезні території", — заявив боєць.
Також він заявив, що на українську державу чекає перемога. При цьому він сам не є частиною Міжнародного легіону. Він тренує українських військових у приватному порядку.
Нагадаємо, українські військові відкинули російську армію на 70 км від Києва на правому березі. Також, за даними ЗМІ, ЗСУ повністю звільнили Макарів від російських загарбників.