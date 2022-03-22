Даже талибы были лучше, чем русские солдаты: британский ветеран о подготовке ВС РФ (фото)

По словам бывшего снайпера Мэтью Шейна, в одном из боестолкновений, солдаты из РФ запаниковали и разбежались как только вошли в Ирпень.

34-летний британский ветеран Шейн Мэтью, проходивший службу в Афганистане, прибыл в Украину. Тут он обучает украинских военных своему ремеслу. По его словам, российские силы оказались хуже подготовлены, чем талибы. Об этом сообщает The Times.

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По словам Шейна, он лично наблюдал российский пеший патруль из 12 военных в Ирпени. Когда завязалась перестрелка, то они запаниковали и начали убегать. По итогу боестолкновения украинские военные убили большую часть группы, а часть убежала.

"Талибан справился бы с задачей лучше. … Нет никаких шансов, что они (армия РФ) окружат Киев", — заявил ветеран.

Мэтью Шейн добавил, что у РФ нет оборонных позиций в Ирпене, поэтому украинские военные просто "уничтожают" их, что является хорошей новостью.

[ + – ] По словам Шейна, украинские военные оказались боеспособнее, чем российские

Тактически российские военные уступают украинским. Несмотря на отсутствие опыта у многих украинских солдат, они более боеспособны, чем россияне.

"Они тактически хуже. Нам удалось отвоевать у русских огромные территории", — заявил боец.

Также он заявил, что украинское государство ждет победа. При этом он сам не является частью Интернационального легиона. Он тренирует украинских военных в частном порядке.

[ + – ] Мэтью дважды воевал в Афганистане

Напомним, украинские военные отбросили российскую армию на 70 км от Киева на правом берегу. Также по данным СМИ, ВСУ полностью освободили Макаров от российских захватчиков.