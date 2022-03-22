Даже талибы были лучше, чем русские солдаты: британский ветеран о подготовке ВС РФ (фото)
По словам бывшего снайпера Мэтью Шейна, в одном из боестолкновений, солдаты из РФ запаниковали и разбежались как только вошли в Ирпень.
34-летний британский ветеран Шейн Мэтью, проходивший службу в Афганистане, прибыл в Украину. Тут он обучает украинских военных своему ремеслу. По его словам, российские силы оказались хуже подготовлены, чем талибы. Об этом сообщает The Times.
По словам Шейна, он лично наблюдал российский пеший патруль из 12 военных в Ирпени. Когда завязалась перестрелка, то они запаниковали и начали убегать. По итогу боестолкновения украинские военные убили большую часть группы, а часть убежала.
"Талибан справился бы с задачей лучше. … Нет никаких шансов, что они (армия РФ) окружат Киев", — заявил ветеран.
Мэтью Шейн добавил, что у РФ нет оборонных позиций в Ирпене, поэтому украинские военные просто "уничтожают" их, что является хорошей новостью.
Тактически российские военные уступают украинским. Несмотря на отсутствие опыта у многих украинских солдат, они более боеспособны, чем россияне.
"Они тактически хуже. Нам удалось отвоевать у русских огромные территории", — заявил боец.
Также он заявил, что украинское государство ждет победа. При этом он сам не является частью Интернационального легиона. Он тренирует украинских военных в частном порядке.
Напомним, украинские военные отбросили российскую армию на 70 км от Киева на правом берегу. Также по данным СМИ, ВСУ полностью освободили Макаров от российских захватчиков.