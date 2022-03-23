"Я жив": известный канадский снайпер "Вали" опроверг слухи из росСМИ о своей гибели

В соцсетях распространились слухи о его смерти в Мариуполе, однако по словам самого военного, он в этом городе никогда не был.

Бывший снайпер Вооруженных сил Канады Уайли Дупид, который сейчас воюет в Украине против РФ, развеял слухи о собственной смерти. Об этом сообщает CBC News.

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По словам Вали, он будет последним, кто узнает о своей смерти. Бывший военный заявил, что в понедельник вернулся в безопасное место в Украине. Он был на линии фронта в Киевской области неделю. Как сообщил снайпер, когда он включил телефон, то увидел сотню сообщений от людей, писавших о его смерти.

Его бывший командир в Курдистане, сражавшийся вместе с Вали против ИГИЛ, прислал записку, в которой говорилось, что община принесла в жертву в его честь овцу.

[ + – ] Вали находился на поле боя в Киевской области

"Я жив. Как видите, ни единой царапины. Я никогда в жизни не видел Мариуполь. Я не понимаю, почему они так делают, ведь это так "по-аматорски", — заявил канадский снайпер.

Он рассказал, что еще не убил ни одного российского военного, потому что снайпера не меньше помогают наблюдением и докладами о войсках РФ.

"Может, я и интереснее обычного солдата, но найти меня не так-то просто. Не так-то просто найти кого-то, кто спрятался", — прокомментировал Вали слухи о своей смерти.

В социальных сетях публиковали видео о том, что Уайли Дупида убили в боях в Мариуполе спустя пару дней после его приезда в Украину. Данное сообщение подхватили ряд пророссийских телеграм-каналов и росСМИ для дискредитации движения иностранных добровольцев.

Напомним, 8 марта стало известно, что снайпер Вали прибыл в Украину для сражений против российских войск. Решение о прибытии в страну он принял после того, как увидел разрушения украинских городов.

Также британский ветеран 22 марта заявил, что по уровню подготовки ВС РФ хуже, чем талибы в Афганистане.