"Ми жили в чудовому місті": мешканка Маріуполя звинуватила росЗМІ у брехні (відео)

Російський пропагандист зазначив, що маріупольці й чути не хочуть, що Україна обстрілювала Донбас 8 років.

Один із пропагандистів РФ записав відеорепортаж із Маріуполя. У його процесі у нього відбувся діалог із місцевою мешканкою, яка розповіла про те, що РФ розбомбили місто.

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Під час діалогу жінка звинуватила РФ у знищенні Маріуполя.

"Ми жили в чудовому Маріуполі, який розвивався, в якому будувалися дороги, будувалися траси. Розвивалися парки. Розвивалася металургія. Прийшла Росія і "звільнила" нас", — каже мешканка міста.

Після цих слів російський пропагандист запитав, як вона ставиться до того, що українські військові обстрілювали 8 років. У відповідь вона заявила, що це робили війська РФ, а не Україна.

"Ніхто не бомбив Донецьк 8 років!" — наголосила жінка.

Вона також заявляє, що РФ обстріляла Донецьк, звинувачуючи Україну. Тоді журналіст продовжив розповідати штампи пропаганди про обстріл ЗСУ мирних жителів.

"Я вам ще раз відповідаю, Україна 8 років не бомбила мирних громадян", — резюмувала героїня сюжету.

На початку ролика пропагандист зазначив, що жителі Маріуполя навіть чути не хочуть, що Україна обстрілювала Донецьк 8 років.

Нагадаємо, Маріуполь перебуває в оточенні з 1 березня. Російські війська бомбардують місто. Облогою міста керує генерал-полковник РФ Михайло Мізинцев.

Водночас українські бійці знищили 90% живої сили загону спецназу РФ, кинутого на штурм Маріуполя.