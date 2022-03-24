"Мы жили в прекрасном городе": жительница Мариуполя обвинила росСМИ во лжи (видео)

Российский пропагандист отметил, что мариупольцы и слышать не хотят о том, что Украина обстреливала Донбасс 8 лет.

Один из пропагандистов РФ записал видеорепортаж из Мариуполя. В его ходе у него состоялся диалог с местной жительницей, которая рассказала о том, что РФ разбомбили город.

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В ходе диалога женщина обвинила РФ в уничтожении Мариуполя.

"Мы жилы в цветущем Мариуполе, который развивался, в котором строились дороги, строились трассы. Развивались парки. Развивалась металлургия. Пришла Россия и "освободила" нас", — говорит жительница города.

После этих слов российский пропагандист спросил, как она относится к тому, что украинские военные обстреливали Донецк 8 лет. В ответ она заявила, что это делали войска РФ, а не Украины.

"Никто не бомбил Донецк 8 лет!" — подчеркнула женщина.

Она также заявляет, что РФ обстреляла Донецк, обвиняя Украину. Тогда журналист продолжил рассказывать штампы пропаганды об обстрелах ВСУ мирных жителей.

"Я вам еще раз отвечаю, Украина 8 лет не бомбила мирных граждан", — резюмировала героиня сюжета.

В начале ролика пропагандист отметил, что жители Мариуполя даже слышать не хотят о том, что Украина обстреливала Донецк 8 лет.

Напомним, Мариуполь находится в окружении с 1 марта. Российские войска бомбардируют город. Осадой города руководит генерал-полковник РФ Михаил Мизинцев.

Вместе с тем украинские бойцы уничтожили 90% живой силы отряда спецназа РФ, брошенного на штурм Мариуполя.