Армія РФ все ще має понад 50% крилатих і балістичних ракет, — ЗМІ

За словами чиновника з Пентагону, незважаючи на запуск понад 1 200 ракет по Україні, в РФ все ще залишається великий арсенал зброї.

Через місяць з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну країна-агресор усе ще має понад 50% ракет. Про це повідомляє abc news, посилаючись на джерело в Пентагоні.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Вказується, що співрозмовник заявив, що незважаючи на запуск понад 1 200 ракет по Україні, РФ, як і раніше, має більшу частину крилатих і балістичних ракет класу "земля-повітря".

Хоч російські війська й використали більшу частину ракет, підготовлених для вторгнення, у них усе ще є великі запаси зброї. Найменше, за словами чиновника, у ЗС РФ залишилося крилатих ракет повітряного базування, проте є ще значна кількість наземного базування.

Також в РФ є балістичні ракети малої та середньої дальності, які можна використовувати для вторгнення.

Зазначимо, що російські війська обстрілюють територію України крилатими ракетами "Калібр" і балістичними з ОТРК "Іскандер". Також удари завдаються "Точками-У". Часто обстріл ведеться з території Білорусі.

Нагадаємо, у Харківській ОВА повідомили про обстріл Харкова "Калібрами".

З початку війни, за даними київської влади, ворог обстріляв 87 житлових будинків столиці.