Київська влада назвала кількість пошкоджених будинків із початку повномасштабної війни з РФ

У процесі бойових дій у столиці було пошкоджено десятки об'єктів цивільної інфраструктури.

З початку повномасштабної війни РФ проти України у Києві було пошкоджено 87 житлових будинків. Про це в четвер, 24 березня, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) у своєму телеграм-каналі.

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За даними місцевої влади, пошкодження з початку повномасштабного вторгнення отримали 87 житлових будинків, 10 приватних садиб, 12 шкіл і 6 дитячих садків.

У КМДА додали, що ніч на 24 березня у столиці пройшла "відносно спокійно". Наразі в місті продовжуються роботи з будівництва фортифікаційних споруд.

"Після завершення комендантської години місто живе в умовах воєнного стану — працює інфраструктура: комунальники, транспортники, медики та рятувальники. Містянам надаються всі комунальні послуги", — йдеться у публікації адміністрації.

Столична влада закликала жителів міста дотримуватися обережності та не пересуватися Києвом без необхідності, а в разі сигналу про повітряну тривогу одразу ж переміститися в укриття.

Нагадаємо, увечері 23 березня мер столиці Віталій Кличко заявив, що війська РФ знову обстріляли місто. Зокрема, снаряди впали на паркування торговельного центру в Подільському районі столиці.

Також ми писали, що в Києві внаслідок обстрілу загинула російська журналістка видання The Insider Оксана Бауліна.