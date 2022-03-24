Киевские власти назвали число поврежденных домов с начала полномасштабной войны с РФ

В ходе боевых действий в столице были повреждены десятки объектов гражданской инфраструктуры.

С начала полномасштабной войны РФ против Украины в Киеве было повреждено 87 жилых домов. Об этом в четверг, 24 марта, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) в своем телеграм-канале.

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По данным местных властей, повреждения с начала полномасштабного вторжения получили 87 жилых домов, 10 частных усадеб, 12 школ и 6 детских садов.

В КГГА добавили, что ночь на 24 марта в столице прошла "относительно спокойно". На данный момент в городе продолжаются работы по возведению фортификационных сооружений.

"После завершения комендантского часа город живет в условиях военного положения – работает инфраструктура: коммунальщики, транспортники, медики и спасатели. Горожанам предоставляются все коммунальные услуги", — говорится в публикации администрации.

Столичные власти призвали жителей города соблюдать осторожность и не передвигаться по Киеву без необходимости, а в случае сигнала о воздушной тревоге сразу же переместиться в укрытие.

Напомним, вечером 23 марта мэр столицы Виталий Кличко заявил, что войска РФ снова обстреляли город. В частности, снаряды упали на парковку торгового центра в Подольском районе столицы.

Также мы писали, что в Киеве в результате обстрела погибла российская журналистка издания The Insider Оксана Баулина.