Армия РФ все еще имеет более 50% крылатых и баллистических ракет, - СМИ

По словам чиновника из Пентагона, несмотря на запуск свыше 1200 ракет по Украине, у РФ все еще остается крупный арсенал оружия.

Спустя месяц с момента полномасштабного вторжения России в Украину, страна-агрессор все еще имеет свыше 50% ракет. Об этом сообщает abc news, ссылаясь на источник в Пентагоне.

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Указывается, что собеседник заявил, что несмотря на запуск свыше 1200 ракет по Украине, РФ по-прежнему обладает большей частью крылатых и баллистических ракет класса "земля-воздух".

Хоть российские войска и использовали большую часть ракет, подготовленных для вторжения, у них все еще есть крупные запасы оружия. Меньше всего, по словам чиновника, у ВС РФ осталось крылатых ракет воздушного базирования, однако есть еще значительное количество наземного базирования.

Также в РФ есть баллистические ракеты малой и средней дальности, которые можно использовать для вторжения.

Отметим, что российские войска обстреливают территорию Украины крылатыми ракетами "Калибр" и баллистическими из ОТРК "Искандер". Также удары наносятся "Точками-У". Часто обстрелы ведутся с территории Беларуси.

Напомним, в Харьковской ОВА сообщили об обстреле Харькова "Калибрами".

С начала войны, по данным киевских властей, враг обстрелял 87 жилых домов столицы.