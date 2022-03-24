Від гумових чобіт до білизни: в РФ збирають "подарунки" для своїх військ в Україні (фото)

"Союз жінок Камчатки" стверджує, що список потреб не означає, що армія РФ має погане забезпечення.

У Росії мешканці Камчатки розпочали збір допомоги для російських військових, які беруть участь у вторгненні в Україну. Про це повідомляє сайт Кам 24.

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Організація "Союз жінок Камчатки" оголосила збір "подарунків для військовослужбовців". Від жителів краю приймається майже все, починаючи від їжі, закінчуючи одягом. Як заявила виданню голова спілки Лілія Пітерська, акція проходить на території всієї РФ. А список речей і продуктів вони узгодили з військовими.

При цьому Пітерська наголошує, що список не означає, що війська РФ не забезпечені, йдеться про подарунки військовим.

"Ці подарунки потрібні, щоб показати, що ми підтримуємо наших військовослужбовців", — заявила вона.

У списку потрібних речей є гумові чоботи, гель для вмивання, червоний скотч, ковбаса, білизна, устілки, шкарпетки та низка інших.

Нагадаємо, в мережі росіяни публікують меми про санкції, жартуючи над дефолтом в РФ.

Загальні втрати армії РФ в Україні можуть становити від 30 до 40 тисяч вояків.