От резиновых сапог до белья: в РФ собирают "подарки" для своих войск в Украине (фото)

"Союз женщин Камчатки" утверждает, что список потребностей не означает, что армия РФ имеет плохое обеспечение.

В России жители Камчатки начали сбор помощи для российских военных, которые принимают участие во вторжении в Украину. Об этом сообщается на сайте Кам 24.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Организация "Союз женщин Камчатки" объявила сбор "подарков для военнослужащих". От жителей края принимается практически все, начиная от еды, заканчивая одеждой. Как заявила изданию председатель союза Лилия Питерская, акция проходит по территории всей РФ. А список вещей и продуктов они согласовали с военными.

При этом Питерская подчеркивает, что список не означает, что войска РФ не обеспечены, речь идет о подарках военным.

"Эти подарки нужны, чтобы показать, что мы поддерживаем наших военнослужащих", — заявила она.

В списке нужных вещей есть резиновые сапоги, гель для умывания, красный скотч, колбаса, нижнее белье, стельки, носки и ряд других.

Напомним, в сети россияне публикуют мемы о санкциях, шутя над дефолтом в РФ.

Общие потери армии РФ в Украине могут составлять от 30 до 40 тысяч солдат.