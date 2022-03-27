За час війни в Україні загинуло 139 дітей — Офіс генпрокурора

Найбільше постраждалих у Київській, Донецькій і Харківській областях.

Станом на ранок 27 березня через російську агресію загинуло 139 дітей. Понад 205 неповнолітніх зазнали поранень, повідомляє Офіс генерального прокурора України.

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25 березня ЗС РФ за допомогою важкої артилерії обстріляли село Велика Олександрівка на Херсонщині. Унаслідок обстрілу загинула 4-річна дитина. Того ж дня у Мелітополі після обстрілу окупантами двоє дітей отримали поранення. 26 березня російські військові відкрили вогонь по Боярці Київської області — одна дитина поранена.

Найбільше дітей постраждало у таких областях:

Київська область — 65;

Харківська область — 45;

Донецька область — 53;

Чернігівська область — 38;

Миколаївська область — 29;

Луганська область — 25;

Запорізька область — 19;

Херсонська область — 21;

Житомирська область — 15;

Сумська область — 14;

місто Київ — 16.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, внаслідок бомбардувань та обстрілів російською стороною в Україні пошкоджено 733 освітні заклади, 74 з них — зруйновано повністю. Найгірша ситуація зафіксована у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях і Києві.

У відомстві акцентують, що дані не є остаточними, оскільки немає можливості огляду зруйнованих будівель у районах активних бойових дій.

За даними ЮНІСЕФ, за час війни понад половина дитячого населення України залишили свої будинки. Йдеться про 4,3 млн неповнолітніх. В організації зазначили, що це одне з найшвидших переміщень дітей із часів Другої світової. Як раніше повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова, у процесі війни РФ в Україні загарбники вбивають щонайменше 5 дітей на день.