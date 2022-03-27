За час війни в Україні загинуло 139 дітей — Офіс генпрокурора
Найбільше постраждалих у Київській, Донецькій і Харківській областях.
Станом на ранок 27 березня через російську агресію загинуло 139 дітей. Понад 205 неповнолітніх зазнали поранень, повідомляє Офіс генерального прокурора України.
25 березня ЗС РФ за допомогою важкої артилерії обстріляли село Велика Олександрівка на Херсонщині. Унаслідок обстрілу загинула 4-річна дитина. Того ж дня у Мелітополі після обстрілу окупантами двоє дітей отримали поранення. 26 березня російські військові відкрили вогонь по Боярці Київської області — одна дитина поранена.
Найбільше дітей постраждало у таких областях:
- Київська область — 65;
- Харківська область — 45;
- Донецька область — 53;
- Чернігівська область — 38;
- Миколаївська область — 29;
- Луганська область — 25;
- Запорізька область — 19;
- Херсонська область — 21;
- Житомирська область — 15;
- Сумська область — 14;
- місто Київ — 16.
Як повідомляє Офіс генпрокурора, внаслідок бомбардувань та обстрілів російською стороною в Україні пошкоджено 733 освітні заклади, 74 з них — зруйновано повністю. Найгірша ситуація зафіксована у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях і Києві.
У відомстві акцентують, що дані не є остаточними, оскільки немає можливості огляду зруйнованих будівель у районах активних бойових дій.
За даними ЮНІСЕФ, за час війни понад половина дитячого населення України залишили свої будинки. Йдеться про 4,3 млн неповнолітніх. В організації зазначили, що це одне з найшвидших переміщень дітей із часів Другої світової. Як раніше повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова, у процесі війни РФ в Україні загарбники вбивають щонайменше 5 дітей на день.