За время войны в Украине погибли 139 детей — Офис генпрокурора
Больше всего пострадавших в Киевской, Донецкой и Харьковской областях.
По состоянию на утро 27 марта, из-за российской агрессии погибло 139 детей. Более 205 несовершеннолетних получили ранения, сообщает Офис генерального прокурора Украины.
25 марта ВС РФ с помощью тяжелой артиллерии обстреляли село Великая Александровка в Херсонской области. В результате обстрела погиб 4-летний ребенок. В тот же день в Мелитополе после обстрела оккупантами двое детей получили ранения. 26 марта российские военные открыли огонь по Боярке Киевской области — один ребенок ранен.
Больше всего детей пострадало в таких областях:
- Киевская область — 65
- Харьковская область — 45
- Донецкая область — 53
- Черниговская область — 38
- Николаевская область — 29
- Луганская область — 25
- Запорожская область — 19
- Херсонская область — 21
- Житомирская область — 15
- Сумская область — 14
- город Киев — 16
Как сообщает Офис генпрокурора, в результате бомбардировок и обстрелов российской стороной в Украине повреждено 733 образовательных заведения, 74 из них — разрушены полностью. Хуже всего ситуация зафиксирована в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и Киеве.
В ведомстве акцентируют, что данные не окончательные, так как нет возможности осмотра разрушенных зданий в районах активных боевых действий.
По данным ЮНИСЕФ, за время войны более половины детского населения Украины покинули свои дома. Речь идет о 4,3 млн несовершеннолетних. В организации отметили, что это одно из самых быстрых перемещений детей со времен Второй мировой. Как ранее сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, в ходе войны РФ в Украине захватчики убивают не менее 5 детей в день.