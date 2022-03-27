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Военный Фокус Российско-украинская война

За время войны в Украине погибли 139 детей — Офис генпрокурора

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война в Украине, дети, Офис генпрокурора
Фото: УНИАН | Женщина с девочкой на железнодорожном вокзале во Львове

Больше всего пострадавших в Киевской, Донецкой и Харьковской областях.

По состоянию на утро 27 марта, из-за российской агрессии погибло 139 детей. Более 205 несовершеннолетних получили ранения, сообщает Офис генерального прокурора Украины.

25 марта ВС РФ с помощью тяжелой артиллерии обстреляли село Великая Александровка в Херсонской области. В результате обстрела погиб 4-летний ребенок. В тот же день в Мелитополе после обстрела оккупантами двое детей получили ранения. 26 марта российские военные открыли огонь по Боярке Киевской области — один ребенок ранен.

Больше всего детей пострадало в таких областях:

  • Киевская область — 65
  • Харьковская область — 45
  • Донецкая область — 53
  • Черниговская область — 38
  • Николаевская область — 29
  • Луганская область — 25
  • Запорожская область — 19
  • Херсонская область — 21
  • Житомирская область — 15
  • Сумская область — 14
  • город Киев — 16

Как сообщает Офис генпрокурора, в результате бомбардировок и обстрелов российской стороной в Украине повреждено 733 образовательных заведения, 74 из них — разрушены полностью. Хуже всего ситуация зафиксирована в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и Киеве.

В ведомстве акцентируют, что данные не окончательные, так как нет возможности осмотра разрушенных зданий в районах активных боевых действий.

По данным ЮНИСЕФ, за время войны более половины детского населения Украины покинули свои дома. Речь идет о 4,3 млн несовершеннолетних. В организации отметили, что это одно из самых быстрых перемещений детей со времен Второй мировой. Как ранее сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, в ходе войны РФ в Украине захватчики убивают не менее 5 детей в день.