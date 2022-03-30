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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Армія РФ обстріляла будівлю з позначкою "Червоного Хреста" в Маріуполі

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полк азів про військові злочини
Обстріляна будівля з Червоним Хрестом

Як зазначає полк "Азов", червоними хрестами позначаються місця, де можуть бути поранені, цивільні чи гуманітарка.

Російські військові обстріляли будинок із поміткою Міжнародного комітету Червоного Хреста. Про це повідомляє полк "Азов" у телеграм-каналі.

Вказується, що російські війська знову скоїли воєнний злочин, порушуючи правила та принципи ведення війни.

"Окупанти цілеспрямовано знищують будівлю, позначену червоним хрестом на білому тлі авіаційними й артилерійськими снарядами. Це є одним із найзухваліших воєнних злочинів. Адже такими хрестами позначаються місця, де можуть перебувати поранені, цивільні або гуманітарні вантажі", — зазначають у пресслужбі полку.

Вони також зазначили, що останнім часом Міжнародний комітет Червоного Хреста співпрацює з РФ. Зокрема, організація сприяє примусовій депортації українців в Росію, де заплановано відкриття пункту прийому громадян України в Ростові. Однак у полку "Азов" переконані, що співпраця з ворогом призведе до одного результату — "російських бомб на вашому даху".

Нагадаємо, у розмові французького президента з російським, Путін назвав умову для гуманітарного коридору в Маріуполі — українські військові повинні здати зброю.

Вказується, що ЗС РФ депортує населення Маріуполя. Наприклад, пацієнтів і лікарів однієї з лікарень насильно вивезли у невідомому напрямку.