Армія РФ обстріляла будівлю з позначкою "Червоного Хреста" в Маріуполі

Як зазначає полк "Азов", червоними хрестами позначаються місця, де можуть бути поранені, цивільні чи гуманітарка.

Мы . Мы из Украины З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Поддержать

Російські військові обстріляли будинок із поміткою Міжнародного комітету Червоного Хреста. Про це повідомляє полк "Азов" у телеграм-каналі.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Вказується, що російські війська знову скоїли воєнний злочин, порушуючи правила та принципи ведення війни.

"Окупанти цілеспрямовано знищують будівлю, позначену червоним хрестом на білому тлі авіаційними й артилерійськими снарядами. Це є одним із найзухваліших воєнних злочинів. Адже такими хрестами позначаються місця, де можуть перебувати поранені, цивільні або гуманітарні вантажі", — зазначають у пресслужбі полку.

Вони також зазначили, що останнім часом Міжнародний комітет Червоного Хреста співпрацює з РФ. Зокрема, організація сприяє примусовій депортації українців в Росію, де заплановано відкриття пункту прийому громадян України в Ростові. Однак у полку "Азов" переконані, що співпраця з ворогом призведе до одного результату — "російських бомб на вашому даху".

Нагадаємо, у розмові французького президента з російським, Путін назвав умову для гуманітарного коридору в Маріуполі — українські військові повинні здати зброю.

Вказується, що ЗС РФ депортує населення Маріуполя. Наприклад, пацієнтів і лікарів однієї з лікарень насильно вивезли у невідомому напрямку.