Армия РФ обстреляла здание с отметкой "Красного Креста" в Мариуполе

Как указывает полк "Азов", красными крестами отмечаются места, где могут быть раненые, гражданские или гуманитарка.

Российские военные обстреляли здание с отметкой Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщает полк "Азов" в телеграм-канале.

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Указывается, что российские войска вновь совершили военное преступление, нарушая правила и принципы ведения войны.

"Оккупанты целенаправленно уничтожают здание, отмеченное красным крестом на белом фоне авиационными и артиллерийскими снарядами. Это является одним из самых дерзких военных преступлений. Ведь такими крестами отмечаются места, где могут пребывать раненые, гражданские или гуманитарные грузы", — указывают в пресс-службе полка.

Они также отметили, что последнее время Международный комитет Красного Креста плотнее сотрудничает с РФ. В частности, организация способствует принудительной депортации украинцев в Россию, где планируется открытие пункта приема граждан Украины в Ростове. Однако в полку "Азов" убеждены, что сотрудничество с врагом приведет к одному итогу — "российским бомбам на вашей крыше".

Напомним, в разговоре французского президента с российским, Путин назвал условие для гуманитарного коридора в Мариуполе — украинские военные должны сдать оружие.

Указывается, что ВС РФ депортирует население Мариуполя. К примеру, пациентов и врачей одной из больниц насильно вывезли в неизвестном направлении.