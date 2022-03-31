Спірна думка: британський генерал вважає, що НАТО зазнав поразки в Україні

Альянс не зміг запобігти військовому вторгненню російських військ в Україну і тепер змушений "займати оборонну позицію", вважає генерал Нік Паркер.

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Колишній командувач сухопутних сил британських ЗС відставний генерал Нік Паркер в інтерв'ю заявив, що Альянс зазнав поразки в Україні, оскільки йому не вдалося запобігти повномасштабному збройному вторгненню Росії. Про це пише британське видання The Times.

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"Вважаю, що висловлю дещо спірну думку, сказавши, що НАТО був переможений, блеф НАТО виявився розкритий. Нам не вдалося завадити росіянам завдати потужного удару по Україні", — сказав генерал.

За його словами, тепер Альянс змушений займати пасивну позицію та зміцнювати позиції, зайняті після розширення Альянсу за останні 18 років. Паркер має на увазі захист кордонів країн Балтії, Польщі, Угорщини та Румунії.

Генерал вважає, що в цій ситуації наразі НАТО не має "можливості перейти в наступ", враховуючи наявність деякі розбіжності в колі 30 держав-членів Альянсу.

Виходячи з цих міркувань, Паркер зробив висновок, що необхідна коаліція меншого масштабу, яка зможе розробити наступальну контрстратегію проти Росії та буде здатна ефективніше надавати військову, економічну, дипломатичну та гуманітарну допомогу Україні.

Коментарі Паркера прозвучали на тлі заяв президента Зеленського про "слабку та невпевнену" позицію країн НАТО щодо військової агресії Росії після відмови Заходу закрити повітряний простір над Україною. Керівники Альянсу недвозначно дали зрозуміти українській стороні, що не втручатимуться у відкрите протистояння РФ і обмежаться постачанням озброєння, фінансовою підтримкою та наданням розвідувальної інформації.

Проте, на думку українського президента, Росія не задовольнятиметься лише вторгненням в Україну та цілком може здійснити агресію щодо сусідніх країн-членів НАТО. Зеленський наголосив, що Альянсу, як потужному оборонному об'єднанню, ще належить "по-справжньому" показати світові, як він здатний гарантувати безпеку людей.

Нагадаємо, заступник прем'єр-міністра Британії Домінік Рааб заявив, що Великобританія не забезпечуватиме військову підтримку державі за принципом НАТО, оскільки це означатиме відкриту конфронтацію з Росією. Також представник британського уряду ставиться з обережністю до перспективи Великої Британії виступити гарантом безпеки України.