Спорное мнение: Британский генерал считает, что НАТО потерпело поражение в Украине
Альянс не смог предотвратить военное вторжение российских войск в Украину и теперь вынужден "занимать оборонительную позицию", считает генерал Ник Паркер.
Мы . Мы из Украины
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Бывший командующий сухопутными силами британских ВС отставной генерал Ник Паркер в интервью заявил, что Альянс потерпел поражение в Украине, поскольку ему не удалось предотвратить полномасштабное вооруженное вторжение России. Об этом пишет британское издание The Times.
"Полагаю, что выскажу несколько спорное мнение, сказав, что НАТО была побеждена, блеф НАТО оказался раскрыт. Нам не удалось помешать русским нанести мощный удар по Украине", — сказал генерал.
По его словам, теперь Альянс вынужден занимать пассивную позицию и укреплять позиции, занятые после расширения Альянса за последние 18 лет. Паркер имеет в виду защиту границ стран Балтии, Польши, Венгрии и Румынии.
Генерал считает, что в данной ситуации на сегодняшний день у НАТО нет "возможности перейти в наступление", учитывая наличие некоторых разногласий в кругу 30 государств-членов Альянса.
Исходя из этих соображений Паркер сделал вывод, что необходима коалиция меньшего масштаба, которая сможет разработать наступательную контрстратегию против России и будет способна более эффективно оказывать военную, экономическую, дипломатическую и гуманитарную помощь Украине.
Комментарии Паркера прозвучали на фоне заявлений президента Зеленского о "слабой и неуверенной" позиции стран НАТО в отношении военной агрессии России после отказа Запада закрыть воздушное пространство над Украиной. Руководители Альянса недвузначно дали понять украинской стороне, что не станут вмешиваться в открытое противостояние РФ и ограничатся поставками вооружения, финансовой поддержкой и предоставлением разведывательной информации.
Однако по мнению украинского президента, Россия не будет довольствоваться лишь вторжением в Украину и вполне может осуществить агрессию в отношении соседних стран-членов НАТО. Зеленский подчеркнул, что Альянсу, как мощному оборонному объединению, еще предстоит "по-настоящему" показать миру, как он способен гарантировать безопасность людей.
Напомним, заместитель премьер-министра Британии Доминик Рааб заявил, что Великобритания не будет обеспечивать военную поддержку государству по принципу НАТО, поскольку это будет означать открытую конфронтацию с Россией. Также представитель британского правительства относится с осторожностью к перспективе Великобритании выступить гарантом безопасности Украины.