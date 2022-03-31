Спорное мнение: Британский генерал считает, что НАТО потерпело поражение в Украине

Альянс не смог предотвратить военное вторжение российских войск в Украину и теперь вынужден "занимать оборонительную позицию", считает генерал Ник Паркер.

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Бывший командующий сухопутными силами британских ВС отставной генерал Ник Паркер в интервью заявил, что Альянс потерпел поражение в Украине, поскольку ему не удалось предотвратить полномасштабное вооруженное вторжение России. Об этом пишет британское издание The Times.

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"Полагаю, что выскажу несколько спорное мнение, сказав, что НАТО была побеждена, блеф НАТО оказался раскрыт. Нам не удалось помешать русским нанести мощный удар по Украине", — сказал генерал.

По его словам, теперь Альянс вынужден занимать пассивную позицию и укреплять позиции, занятые после расширения Альянса за последние 18 лет. Паркер имеет в виду защиту границ стран Балтии, Польши, Венгрии и Румынии.

Генерал считает, что в данной ситуации на сегодняшний день у НАТО нет "возможности перейти в наступление", учитывая наличие некоторых разногласий в кругу 30 государств-членов Альянса.

Исходя из этих соображений Паркер сделал вывод, что необходима коалиция меньшего масштаба, которая сможет разработать наступательную контрстратегию против России и будет способна более эффективно оказывать военную, экономическую, дипломатическую и гуманитарную помощь Украине.

Комментарии Паркера прозвучали на фоне заявлений президента Зеленского о "слабой и неуверенной" позиции стран НАТО в отношении военной агрессии России после отказа Запада закрыть воздушное пространство над Украиной. Руководители Альянса недвузначно дали понять украинской стороне, что не станут вмешиваться в открытое противостояние РФ и ограничатся поставками вооружения, финансовой поддержкой и предоставлением разведывательной информации.

Однако по мнению украинского президента, Россия не будет довольствоваться лишь вторжением в Украину и вполне может осуществить агрессию в отношении соседних стран-членов НАТО. Зеленский подчеркнул, что Альянсу, как мощному оборонному объединению, еще предстоит "по-настоящему" показать миру, как он способен гарантировать безопасность людей.

Напомним, заместитель премьер-министра Британии Доминик Рааб заявил, что Великобритания не будет обеспечивать военную поддержку государству по принципу НАТО, поскольку это будет означать открытую конфронтацию с Россией. Также представитель британского правительства относится с осторожностью к перспективе Великобритании выступить гарантом безопасности Украины.