ЗСУ збили вертоліт із ПТРК: чи були ще подібні випадки в світі (відео)

5 квітня бійці 95-ї десантно-штурмової бригади збили Ка-52 ЗС РФ, проте подібні випадки вже були в Афганістані, Ізраїлі й інших країнах.

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Українські військові з 95-ї Десантно-штурмової бригади збили російський гелікоптер із протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П". Портал The Drive розбирався, де ще були подібні випадки.

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5 квітня з'явилося відео знищення вертольота Ка-52 із ПТРК "Стугна-П", розроблений ДККБ "Луч".

"Стугна-П" здатна запускати різні ракети з дальністю стрільби до 5,5 км. Ракета наводиться на ціль за допомогою лазерного наведення: оператор веде її до об'єкта протягом усього шляху. Управління пусковою установкою проходить через систему телевізійного спостереження та прицілювання.

Вказується, що багато сучасних бойових гелікоптерів оснащені обладнанням для попередження про лазерне опромінення в складі своїх захисних комплексів, щоб їхні екіпажі знали про загрозу наведення на них ПЗРК. Імовірно, екіпаж російського Ка-52 наводився на ціль, будучи на малій висоті, тому вони могли не помітити сигнал.

Де ще були випадки ураження повітряних цілей із ПТРК?

Під час війни в Сирії повстанці на кшталт "Шаманського легіону" використовували протитанковий комплекс для ударів по сирійських військових вертольотах.

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Протитанкові комплекси для знищення гелікоптерів використовували й таліби під час бойових дій в Афганістані. Зокрема, уражали гелікоптери Афганських національних сил оборони та безпеки.

Також відомо, що Javelin можна використовувати для збивання літаків, що повільно та низько летять. Протитанкові ракети Hellfire, які запускають із ударних вертольотів Apache, довели свою ефективність у боротьбі з безпілотниками. Тому ракети стали використовувати для протиповітряної оборони.

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Автор зазначає, що багато протитанкових систем розроблялися з урахуванням другорядних противертолітних можливостей — це концепція часів холодної війни.

Нагадаємо, 5 квітня бійці ЗСУ збили ударний Ка-52 ВКС РФ зі "Стугни-П".

Також повідомлялося, що сенат США одноголосно затвердив закон про ленд-ліз для України.