ВСУ сбили вертолет из ПТРК: были ли еще подобные случаи (видео)

5 апреля бойцы 95-й десантно-штурмовой бригады сбили Ка-52 ВС РФ, однако подобные случаи уже были в Афганистане, Израиле и ряде других стран.

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Украинские военные из 95-й Десантно-штурмовой бригады сбили российский вертолет из противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П". Портал The Drive разбирался, где еще были подобные случаи.

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5 апреля появилось видео уничтожения вертолета Ка-52 из ПТРК "Стугна-П", разработанный ГККБ "Луч".

Стугна-П способна запускать различные ракеты с дальностью стрельбы до 5,5 км. Ракета наводится на цель при помощи лазерной наводки: оператор ведет ее к объекту на протяжении всего пути. Управление пусковой установкой проходит через систему телевизионного наблюдения и прицеливания.

Указывается, что многие современные боевые вертолеты оснащены оборудованием для предупреждения о лазерном облучении в составе своих защитных комплексов, чтобы их экипажи знали об угрозе наводки на них ПЗРК. Вероятно, экипаж российского Ка-52 наводился на цель, будучи на малой высоте, поэтому они могли не заметить сигнала.

Где еще были случаи поражения воздушных целей из ПТРК?

Во время войны в Сирии повстанцы по типу "Шаманского легиона" использовали противотанковый комплекс для ударов по сирийским военным вертолетам.

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Противотанковые комплексы для уничтожения вертолетов использовали и талибы во время боевых действий в Афганистане. В частности, поражались вертолеты Афганских национальных сил обороны и безопасности.

Также известно, что Javelin можно использовать для сбивания медленно и низколетящих самолетов. Противотанковые ракеты Hellfire, которые запускают с ударных вертолетов Apache, доказали свою эффективность в борьбе с беспилотниками. Поэтому ракеты стали использовать для противовоздушной обороны.

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Автор отмечает, что многие противотанковые системы разрабатывались с учетом второстепенных противовертолетных возможностей — это концепция времен холодной войны.

Напомним, 5 апреля бойцы ВСУ сбили ударный Ка-52 ВКС РФ из "Стугны-П".

Также сообщалось, что сенат США единогласно утвердил закон о "Ленд-Лизе" для Украины.