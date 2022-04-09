Імовірність повторного штурму Києва Росією становить 1%, — Арестович (відео)

Радник керівника Офісу президента впевнений, що військам РФ було б легше залишатися на Київщині, ніж залишати регіон, щоб знову спробувати до нього увійти.

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Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович прогнозує, що російські війська не підуть на повторний штурм Києва — таку можливість він оцінив у 1%. Відповідну заяву представник української влади зробив в ефірі "Радіо НВ" у суботу, 9 квітня.

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"Коли маєш справу з росіянами, потрібно очікувати будь-якого ідіотизму, але питання полягає в тому, що… Ну давайте 1% (імовірності другого штурму Києва) залишимо…" — сказав Арестович.

Також радник голови ОП заявив, що з військової точки зору "немає більшої тупості", ніж спочатку спробувати штурмувати столицю, після чого відійти й знову зайти в регіон.

"Простіше було його утримувати... (Це був би) повний беззастережний ідіотизм", — додав Арестович.

Також радник керівника представництва глави держави зазначив, що мобілізація в РФ "провалена", і для відновлення наступу в російських військ "немає сил".

Нагадаємо, 6 квітня мер Києва Віталій Кличко, незважаючи на те, що територію Київської області було звільнено від російських військ, закликав місцевих жителів, які залишили місто, не поспішати з поверненням у столицю, оскільки зберігається загроза ракетного обстрілу.

Також Фокус розбирався, чому кияни не послухали главу міста та починають масово повертатися додому.