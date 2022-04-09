Вероятность повторного штурма Киева Россией составляет 1%, — Арестович (видео)

Советник руководителя Офиса президента уверен, что войскам РФ было бы легче оставаться в Киевской области, чем покидать регион, чтобы снова попытаться в него войти.

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Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович прогнозирует, что российские войска не пойдут на повторный штурм Киева — такую вероятность он оценил в 1%. Соответствующее заявление представитель украинских властей сделал в эфире "Радио НВ" в субботу, 9 апреля.

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"Когда имеешь дело с россиянами, нужно ожидать любого идиотизма, но вопрос состоит в том, что… Ну давайте 1% (вероятности второго штурма Киева) оставим…" — сказал Арестович.

Также советник главы ОП заявил, что с военной точки зрения "нет большей тупости", чем сначала попытаться штурмовать столицу, после чего отойти и затем снова зайти в регион.

"Проще было его удерживать… (Это был бы) полный безоговорочный идиотизм", — добавил Арестович.

Также советник руководителя представительства главы государства отметил, что мобилизация в РФ "провалена" и для возобновления наступления у российских войск "нет сил".

Напомним, 6 апреля мэр Киева Виталий Кличко, несмотря на то, что территория Киевской области была освобождена от российских войск, призвал местных жителей, покинувших город, не торопиться с возвращением в столицу, так как сохраняется угроза ракетных обстрелов.

Также Фокус разбирался, почему киевляне не послушали главу города и начинают массово возвращаться домой.