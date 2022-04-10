Український прикордонник у Маріуполі підірвав себе, щоб не здати позицію ворогу, — Арестович

Жоден з українських військових не відступив з поля бою.

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Старший офіцер прикордонних військ України у Маріуполі підірвав себе 10 квітня 2022, щоб не здати позицію ворогу. Про це повідомив радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович під час свого брифінгу.

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"За попередніми даними, сьогодні в Маріуполі один зі старших офіцерів прикордонних військ, будучими оточений ворогами і поранений, підірвав себе разом з радіостанцією, щоб вона не дісталася ворогу", — зазначив радник керівника ОП, висловивши велику подяку українським прикордонникам, адже вони перші зустрічають ворога.

Як відомо, ніхто з українських прикордонників не відійшов після початку конфлікту та повномасштабного російського вторгнення.

"Всі прийняли бій. Хто загинув, хто потрапив у полон. Але ми пам’ятаємо про них — це справжні герої — і робимо усе, щоб повернути полонених додому", — заявив Олексій Арестович.

Зазначається, що останньою фразою на маріупольській радіостанції були "Слава Україні".

Також радник керівника ОП розповів про колосальні втрати ворога на 46-ту добу протистояння.

Нагадаємо, Олексій Арестович раніше заявляв, що ймовірність повторного штурму Києва російськими військами дуже низька.

Також Фокус писав про повернення з російського полону українського прикордонника з острову Зміїний, чия фраза про російський військовий корабель уже стала легендарною.