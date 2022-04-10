Украинский пограничник в Мариуполе подорвал себя, чтобы не сдать позицию врагу, — Арестович

Ни один украинский военный не отступил с поля боя.

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Старший офицер пограничных войск Украины в Мариуполе подорвал себя 10 апреля, чтобы не сдать позицию врагу. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович на брифинге.

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"По предварительным данным, сегодня в Мариуполе один из старших офицеров пограничных войск, будучи окружен врагами и ранен, взорвал себя вместе с радиостанцией, чтобы она не досталась врагу", — рассказал советник руководителя ОП. Последней фразой, которая прозвучала с радиостанции, были слова: "Слава Украине".

Арестович выразил благодарность украинским пограничникам, которые первыми встречают врага: никто из них не отступил после начала полномасштабного российского вторжения.

"Все приняли бой. Кто погиб, кто попал в плен. Но мы помним о них — это настоящие герои — и делаем все, чтобы вернуть пленных домой", — заявил Алексей Арестович.

Также советник руководителя Офиса президента рассказал о колоссальных потерях врага на 46-е сутки противостояния.

Напомним, Алексей Арестович ранее заявлял, что вероятность повторного штурма Киева российскими войсками очень низкая.

Также Фокус писал о возвращении из российского плена украинского пограничника с острова Змеиный, чья фраза о российском военном корабле уже стала легендарной.