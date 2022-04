Із паляницею та булавою: у мережі з'явилася гра, де треба бити ЗС РФ, Путіна та Кадирова

Головний персонаж може поповнити життя, з'ївши паляницю, а всі події відбувається в самому центрі Києва.

Натан Пашенберг створив браузерну гру Fight For Ukraine, у якій потрібно знищувати російських військових, президента РФ Володимира Путіна та голову Чечні Рамзана Кадирова. Гра доступна за посиланням.

Головний персонаж отримує булаву, з якою йому належить боротися з ворогами, що наступають. У ході бою на арені можна підібрати паляницю, яка поповнює здоров'я персонажу.

[ + – ] Один із ворогів гравця — Володимир Путін

Головний герой має два види атаки — удар кувалдою та стусан ногою. Арена довкола нагадує площу в центрі Києва поряд зі стелою незалежності.

