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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Із паляницею та булавою: у мережі з'явилася гра, де треба бити ЗС РФ, Путіна та Кадирова

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Гра проти Кадирова
Скриншот із гри

Головний персонаж може поповнити життя, з'ївши паляницю, а всі події відбувається в самому центрі Києва.

Натан Пашенберг створив браузерну гру Fight For Ukraine, у якій потрібно знищувати російських військових, президента РФ Володимира Путіна та голову Чечні Рамзана Кадирова. Гра доступна за посиланням.

Головний персонаж отримує булаву, з якою йому належить боротися з ворогами, що наступають. У ході бою на арені можна підібрати паляницю, яка поповнює здоров'я персонажу.

fight for ukraine
Один із ворогів гравця — Володимир Путін

Головний герой має два види атаки — удар кувалдою та стусан ногою. Арена довкола нагадує площу в центрі Києва поряд зі стелою незалежності.

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