Розробник "танчиків" Wargaming йде з РФ та Білорусі, але ігри будуть доступні

Ігровим бізнесом у країнах-агресорах займатиметься Lesta Studio, яка більше не пов'язана з Wargaming.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Компанія-розробник таких популярних ігор, як World of Warplanes, World of Warships, World of Tanks Blitz, Wargaming, вирішила згорнути свій бізнес у Росії та Білорусі. Про це вона заявила на своєму вебсайті.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

В офіційному повідомленні сказано, що компанія прийняла рішення не володіти та не керувати бізнесом у РФ та Білорусі, попередньо провівши стратегічний аналіз бізнес-операцій у всьому світі.

З недавнього часу її ігровий бізнес у зазначених країнах управляється компанією Lesta Studio з Санкт-Петербурга. У Wargaming зазначили, що Lesta Studio більше не пов'язана з ними.

Розробник зазначив, що такий крок спричинить збитки.

"Компанія не отримає прибутку від цього процесу ні сьогодні, ні в майбутньому. Навпаки, ми очікуємо на значні збитки внаслідок цього рішення", — йдеться у заяві.

Wargaming розпочала процес закриття своєї студії в Мінську (Білорусь), пообіцявши виплатити вихідну допомогу співробітникам, які тепер залишилися без роботи,

У повідомленні також зазначено, що "протягом перехідного періоду продукти залишаться доступними в Росії та Білорусі та керуватимуться новим власником". Скільки триватиме перехідний період – невідомо.

Компанія Wargaming зареєстрована на Кіпрі. У Білорусі розташовувався її найбільший офіс із 2000 співробітників.