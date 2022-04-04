Розробник "танчиків" Wargaming йде з РФ та Білорусі, але ігри будуть доступні
Ігровим бізнесом у країнах-агресорах займатиметься Lesta Studio, яка більше не пов'язана з Wargaming.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Компанія-розробник таких популярних ігор, як World of Warplanes, World of Warships, World of Tanks Blitz, Wargaming, вирішила згорнути свій бізнес у Росії та Білорусі. Про це вона заявила на своєму вебсайті.
В офіційному повідомленні сказано, що компанія прийняла рішення не володіти та не керувати бізнесом у РФ та Білорусі, попередньо провівши стратегічний аналіз бізнес-операцій у всьому світі.
З недавнього часу її ігровий бізнес у зазначених країнах управляється компанією Lesta Studio з Санкт-Петербурга. У Wargaming зазначили, що Lesta Studio більше не пов'язана з ними.
Розробник зазначив, що такий крок спричинить збитки.
"Компанія не отримає прибутку від цього процесу ні сьогодні, ні в майбутньому. Навпаки, ми очікуємо на значні збитки внаслідок цього рішення", — йдеться у заяві.
Wargaming розпочала процес закриття своєї студії в Мінську (Білорусь), пообіцявши виплатити вихідну допомогу співробітникам, які тепер залишилися без роботи,
У повідомленні також зазначено, що "протягом перехідного періоду продукти залишаться доступними в Росії та Білорусі та керуватимуться новим власником". Скільки триватиме перехідний період – невідомо.
Компанія Wargaming зареєстрована на Кіпрі. У Білорусі розташовувався її найбільший офіс із 2000 співробітників.