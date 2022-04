Разработчик "танчиков" Wargaming уходит из РФ и Беларуси, но игры будут доступны

Игровым бизнесом в странах-агрессорах будет заниматься Lesta Studio, которая больше не связана с Wargaming.

Компания-разработчик таких популярных игр, как World of Warplanes, World of Warships, World of Tanks Blitz, Wargaming, решила свернуть свой бизнес в России и Беларуси. Об этом она заявила на своем сайте.

В официальном сообщении сказано, что компания приняла решение не владеть и не управлять бизнесом в РФ и Беларуси, предварительно проведя стратегический анализ бизнес-операций по всему миру.

С недавнего времени ее игровой бизнес в указанных выше странах управляется компанией Lesta Studio из Санкт-Петербурга. В Wargaming отметили, что Lesta Studio больше никак не связана с ними.

Разработчик отметил, что такой шаг приведет к убыткам.

"Компания не получит прибыли от этого процесса ни сегодня, ни в будущем. Наоборот, мы ожидаем значительных убытков в результате этого решения", — говорится в заявлении.

Wargaming начала процесс закрытия своей студии в Минске (Беларусь), пообещав выплатить выходное пособие сотрудникам, которые теперь остались без работы,

В сообщении также указано, что "в течение переходного периода продукты останутся доступными в России и Беларуси и будут управляться новым владельцем". Сколько продлится переходной период — неизвестно.

Компания Wargaming зарегистрирована на Кипре. В Беларуси располагался ее крупнейший офис с 2000 сотрудников.