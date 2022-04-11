С паляницей и булавой: в сети появилась игра, где нужно бить ВС РФ, Путина и Кадырова
Главный персонаж может пополнить жизнь съев паляницю, а все события происходит в самом центре Киева.
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Натан Пашенберг создал браузерную игру Fight For Ukraine, в которой нужно уничтожать российских военных, президента РФ Владимира Путина и главу Чечни Рамзана Кадырова. Игра доступна по ссылке.
Главный персонаж получает булаву, с которой ему предстоит сражаться с наступающими врагами. В ходе боя на арене можно подобрать "паляницю", которая пополняет здоровье персонажу.
У главного героя есть два вида атаки — удар кувалдой и пинок ногой. Арена вокруг напоминает площадь в центре Киева рядом со стелой независимости.
Напомним, разработчик игры Fortnite направил Украине гуманитарной помощи на сумму 144 млн долларов.
Ранее сообщалось, что компания Wargaming — World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships, свернула свой бизнес в России и Беларуси. На время переходного периода, игры будут доступны пользователям из этих стран.