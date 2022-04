Разработчик игры Fortnite направил $144 млн гуманитарной помощи украинцам

Средства были перечислены фондам и организациям, занимающимся экстренной, медицинской и юридической помощью.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Разработчик известной игры Fortnite, Epic Games, направил доходы, полученные с 20 марта по 3 апреля 2022 года, в помощь Украине. Об этом в своем телеграм-канале написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров и поблагодарил компанию.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам чиновника, с 20 марта по 3 апреля компания смогла заработать $144 млн благодаря своей игре Fortnite. Именно эту сумму разработчик перечислил нескольким организациям, а именно: Direct Relief, ЮНИСЕФ, Всемирной продовольственной программе ООН, Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев и World Central Kitchen.

Данные организации оказывают экстренную помощь (медицинскую, юридическую), а также занимаются доставкой продуктов питания, питьевой воды, медикаментов, предметов первой необходимости, организацией приютов на территории Украины. Их сфера деятельности затрагивает не только тех граждан, которые остались на территории Украины, но и тех, кто эвакуировался в другие страны, подчеркнул Федоров.

Ранее Фокус сообщал о том, что компания Wargaming, занимающаяся разработкой таких игр, как World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships, свернула свой бизнес в России и Беларуси. На время переходного периода, игры будут доступны пользователям из этих стран.

Писали также, что польская компания CD Projekt Red, создавшая "Ведьмака" и Cyberpunk 2077, направит $240 тыс. в помощь украинцам, пострадавшим от российской агрессии.