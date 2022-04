Розробник гри Fortnite надіслав $144 млн гуманітарної допомоги українцям

Кошти перерахували фондам та організаціям, що займаються екстреною, медичною та юридичною допомогою.

Розробник відомої гри Fortnite, Epic Games, направив доходи, отримані з 20 березня до 3 квітня 2022 року, на допомогу Україні. Про це у своєму телеграм-каналі написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та подякував компанії.

За словами чиновника, з 20 березня до 3 квітня компанія змогла заробити $144 млн завдяки своїй грі Fortnite. Саме цю суму розробник перерахував декільком організаціям, а саме: Direct Relief, ЮНІСЕФ, Світовій продовольчій програмі ООН, Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців та World Central Kitchen.

Ці організації надають екстрену допомогу (медичну, юридичну), а також займаються доставленням харчів, питної води, медикаментів, предметів першої необхідності, організацією притулків на території України. Їхня сфера діяльності охоплює не лише тих громадян, які залишилися на території України, а й тих, хто евакуювався в інші країни, наголосив Федоров.

Раніше Фокус повідомляв про те, що компанія Wargaming, що займається розробкою таких ігор, як World of Tanks, World of Warplanes та World of Warships, згорнула свій бізнес у Росії та Білорусі. На час перехідного періоду ігри будуть доступні користувачам з цих країн.

Писали також, що польська компанія CD Projekt Red, яка створила "Відьмака" та Cyberpunk 2077, направить $240 тис. на допомогу українцям, які постраждали від російської агресії.