"Купіть мені бойовий літак": українські льотчики звернулися до найбагатших людей планети (відео)

За словами льотчика, авіація допоможе захистити українське небо, наповнене російськими літаками, від терору.

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Льотчики ВПС України в межах ініціативи Buy me a fighter jet ("Купіть мені бойовий літак") звернулися до найбагатших жителів планети з проханням купити для армії авіацію. Відповідне відео на YouTube.

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На початку відео вказується, що під час російського вторгнення було знищено сотні одиниць техніки, тож льотчики просять купити їм бойову авіацію. Зйомки ролика відбуваються на фоні пошкодженої техніки ВПС України.

"Купіть мені бойовий літак! Це допоможе мені захистити наше небо, наповнене російськими літаками, які бомбять нашу землю, вбивають моїх друзів і знищують наші будинки та все, що я знаю навколо", — каже льотчик.

Український льотчик заявляє, що жахлива реальність, у якій живе Україна, така, що смерть може наступити раптово з неба.

"Ким би ви не були — бізнесменом, IT-фахівцем, актором або виконавцем, якої б національності ви не були б, і в якій країні ви б не перебували, у вас є шанс зупинити терор. Купіть мені бойовий літак!" — стверджує боєць.

Нагадаємо, український льотчик розповів про повітряні бої проти російської авіації, за його словами, льотчики вичавлюють із техніки максимум.

Раніше американський військовий заявив, що мало хто по-справжньому розуміє можливості українських льотчиків.