"Купите мне боевой самолет": украинские летчики обратились к богатейшим людям планеты (видео)

По словам летчика, авиация поможет защитить украинское небо, наполненное российскими самолетами, от террора.

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Летчики ВВС Украины в рамках инициативы Buy me a fighter jet (купите мне боевой самолет) обратились к самым богатым жителям планеты с просьбой купить для армии авиацию. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

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В начале видео указывается, что в ходе российского вторжения было уничтожено сотни единиц техники. Поэтому летчики просят купить им боевую авиацию. Съемки ролика проходят на фоне поврежденной техники ВВС Украины.

"Купите мне боевой самолет! Это поможет мне защитить наше небо, наполненное российскими самолетами, которые бомбят нашу землю, убивают моих друзей, и уничтожают наши дома и все, что я знаю вокруг", — говорит летчик.

Украинский летчик заявляет, что ужасная реальность, в которой живет Украина такова, что смерть может наступить внезапно из неба.

"Кем бы вы ни были — бизнесменом, IT-специалистом, актером или исполнителем, какой бы национальности вы бы не были, и в какой стране вы бы не находились, у вас есть шанс остановить террор. Купите мне боевой самолет!", — утверждает боец.

Напомним, украинский летчик рассказал о воздушных боях против российской авиации, по его словам летчики выжимают из техники максимум.

Ранее американский военный заявил, что мало кто по-настоящему понимает возможности украинских летчиков.