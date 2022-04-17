"Щоб не злити РФ": Молдова відмовилася продавати Україні винищувачі МіГ-29, — ЗМІ

У сусідній країні знаходяться 6 літаків, які їм дісталися після розвалу СРСР. Кишинів їх не використовує.

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У Молдові на зберіганні перебувають 6 винищувачів МіГ-29 у робочому стані. Проте Кишинів їх відмовляється продавати Україні. Про це пише "Європейська правда".

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Вказується, що після розпаду СРСР Молдові дісталося понад 30 винищувачів. Вони виявилися їм не потрібними, тому їх продавали у перші роки незалежності. Нині Молдові залишилося 6 бортів, які, за офіційними даними, перебувають у робочому стані. Проте вони давно не піднімалися у повітря, тому достеменно невідома технічна частина.

У Кишиневі винищувачі не експлуатують, тому неодноразово оголошувалися аукціони з їхнього продажу. Вони не давали результату. За даними видання, кілька разів у Молдові порушували питання утилізації МіГ-29.

В Україні є авіаремонтні заводи, а також гостра потреба в авіації. На заводах могли б перевірити техстан літаків та зробити їх боєздатними. За даними джерел видання, українське керівництво після перших днів вторгнення ЗС РФ зверталося до молдовського уряду з проханням продати літаки, проте Кишинів відмовляв у продажу через небажання "дратувати Росію".

Нагадаємо, українські льотчики запустили краудфандингову кампанію "Купіть мені бойовий літак", яка спрямована на найбагатших людей планети.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що однією з причин відсутності деблокади Маріуполя є нестача техніки, зокрема літаків.