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"Щоб не злити РФ": Молдова відмовилася продавати Україні винищувачі МіГ-29, — ЗМІ

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продаж міг-29, молдова, винищувачі
Фото: Facebook Командования ВВС ВСУ | Україна гостро потребує авіації

У сусідній країні знаходяться 6 літаків, які їм дісталися після розвалу СРСР. Кишинів їх не використовує.

У Молдові на зберіганні перебувають 6 винищувачів МіГ-29 у робочому стані. Проте Кишинів їх відмовляється продавати Україні. Про це пише "Європейська правда".

Вказується, що після розпаду СРСР Молдові дісталося понад 30 винищувачів. Вони виявилися їм не потрібними, тому їх продавали у перші роки незалежності. Нині Молдові залишилося 6 бортів, які, за офіційними даними, перебувають у робочому стані. Проте вони давно не піднімалися у повітря, тому достеменно невідома технічна частина.

У Кишиневі винищувачі не експлуатують, тому неодноразово оголошувалися аукціони з їхнього продажу. Вони не давали результату. За даними видання, кілька разів у Молдові порушували питання утилізації МіГ-29.

В Україні є авіаремонтні заводи, а також гостра потреба в авіації. На заводах могли б перевірити техстан літаків та зробити їх боєздатними. За даними джерел видання, українське керівництво після перших днів вторгнення ЗС РФ зверталося до молдовського уряду з проханням продати літаки, проте Кишинів відмовляв у продажу через небажання "дратувати Росію".

Нагадаємо, українські льотчики запустили краудфандингову кампанію "Купіть мені бойовий літак", яка спрямована на найбагатших людей планети.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що однією з причин відсутності деблокади Маріуполя є нестача техніки, зокрема літаків.